Violeta Mangriñán se enfrenta a las duras críticas por separarse de su hija al mes de nacer

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han viajado solos a Marbella por motivos laborales, ya que el novio de la influencer dará un concierto allí. Este viaje a solas, a pesar de ser por trabajo, Violeta lo ha definido como "escapada romántica". De hecho, después de que le dieran la bienvenida a la pequeña Gala el pasado 31 de julio, la pareja ha estado más que volcada y feliz con el nacimiento de su primera hija.

Desde entonces se han mostrado como una familia muy unida y, de hecho, Violeta ha publicado varias instantáneas de la niña y de su chico.

Ahora, Violeta, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, ha decidido apoyar y acompañar a Fabio en los planes de su agenda.

El verdadero motivo de la "escapada romántica" a Marbella de Violeta y Fabio

La pareja ha puesto rumbo a Marbella y, desde allí, la instagramer ha publicado diferentes stories de los planes románticos que también les está dando tiempo a hacer. Sin embargo, desde la costa del Sol, Violeta Mangriñán ha tenido que lidiar con las críticas que ha recibido por no llevar en este viaje a su bebé y a su mascota.

"Gala y Canela están con mi hermana y mi suegra, tienen dos manos para cada una de ellas, están super bien atendidas por dos personas que las aman como Fabio y yo, nunca jamás las dejaría desatendidas, solo me he ido 48 horas pero aunque me hubiese ido más, no hay problema alguna porque están en buenas manos. Buenas noches", ha escrito la influencer en un story de Instagram hace unas horas.

Pese a las explicaciones, la influencer no se ha librado de las críticas por parte de algunos de sus followers. Así, una de ellas le ha escrito lo siguiente: "Increíble… qué decepción. Una madre no hace eso por ningún motivo. Aguanta viento y marea. Está claro que la fama y el dinero vuelve gilipollas a la gente. Un hijo no se deja ni un día ni un finde en casa, como si fuese una mascota doméstica y muchísimo menos si es un bebé recién nacido", unas palabras a las que Violeta Mangriñán ha respondido con un simple "Buenas noches".

Aún así, recientemente ha vuelto a explicar el verdadero motivo de esta "escapada", enfrentándose de nuevo a aquellos seguidores que les han criticado. "El motivo principal del viaje es el concierto de Fabio, él está aquí por trabajo, ya lo sabíais, porque os lo conté, pero no está de más repetirlo".

Al mismo tiempo cuenta que es la primera vez en dos años que viajan solos y que le hacía especial ilusión ver a su novio dando un concierto.

Mamá primeriza

Violeta Mangriñán ha descubierto la maternidad por primera vez de la mano de Gala. De hecho, fue la propia instagramer quien compartió una breve reflexión sobre esta nueva etapa: "Querida mamá reciente: no olvides que tú también acabas de nacer", escribió ella misma en el pie de la publicación.

Encantados con la llegada del nuevo miembro a la familia, Violeta Mangriñán no ha dudado en responder a todos aquellos que han cuestionado que haya dejado a su hija con su hermana y su suegra para viajar junto a Fabio...

