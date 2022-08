Este pasado 31 de julio, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se convertían en papás de una pequeña bebé llamada Gala.

La influencer y el cantante ya se encuentran en su casa disfrutando de estos primeros días de paternidad, un proceso del que la excolaboradora está compartiendo una parte en Instagram, la red social donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Durante el embarazo y desde que nació el bebé son numerosas las publicaciones que Violeta ha compartido con su público. De hecho, hace unas escasas horas, la instagramer ha compartido una reflexión sobre su reciente maternidad.

Se trata de un post que recopila diferentes imágenes de su hija y en el que escribe: "4 días después de Gala💗 Me habrán contado, descrito y hablado cientos de miles de veces lo que se siente al ser madre, definitivamente hay que vivirlo para sentirlo porque es inexplicable. Es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida".

Afortunadamente, todo parece indicar que tanto Violeta Mangriñán como la pequeña están bien. Pero, la joven parece que ha tenido que tomar una dura decisión, de la que, pese a habérsela trasladado a sus followers, no ha querido entrar en detalles.

A través de Stories, la influencer publicaba una captura de un mensaje directo de una seguidora que le preguntaba: "Violeta, ¿le sigues dando el pecho a Gala? ¿O solo biberón? Si le das el pecho, ¿qué es a demanda o cada 3 horas?". Una cuestión que la televisiva ha aclarado.

"No, no le estoy dando el pecho ya... no quiero hablar del tema ni estoy preparada para hacerlo porque me ha costado muchas lágrimas estos días", comenzaba escribiendo en el mensaje.

Y añade: "Si algún día me apetece, lo haré y si no, no". Por último, la novia del cantante ha concluido: "Le doy biberón cada tres horas y ella está feliz y sana".

¿A quién se parece Gala?

Recientemente, Violeta Mangriñán compartía un Stories en el que hacía alusión al parecido de la pequeña con su padre. Así, la influencer escribía en la foto: "Que sí, que es igual a Fabio... pero keep calm familia, es pronto para sacar parecidos... algo mío tendrá, ¿no? Esperemos que no sea el mal genio".

Dejando de lado los parecidos, no hay duda que tanto Violeta Mangriñán como Fabio Colloricchio están felices y encantados con la llegada de su primera hija a la familia. Un momento en el que están debutando en todas esas "primeras veces".

