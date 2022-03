Estos últimos meses Victoria Federica ha estado en el ojo mediático mucho más que antes y tiene mucha más relevancia en la sociedad de nuestro país, incluso se hizo viral el selfie que se hizo con la cantante Rihanna.

Sin embargo, desde que salió a la luz la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín y las fotografías de éste con Ainhoa Armentia, su nueva pareja, el foco se ha puesto mucho más en los más jóvenes de la familia real.

Ahora, Victoria Federica se ha sincerado en el número de abril de la revista Elle sobre su vida y también sobre su familia: "Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique".

"Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar", continuaba.

Victoria Federica habla de su abuelo

Además, también ha hablado sobre Don Juan Carlos: "Una tarde en la plaza de toros con mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido".

"Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera", finaliza.

