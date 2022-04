Verdeliss impacta mostrando su cuerpo tan solo dos meses después de dar a luz a su octava hija

El pasado 8 de febrero Verdeliss se convertía en madre de su octava hija, Deva, fruto de su relación con Aritz Seminario: "18:47h...y cayó el sol y apareció ella. Mi Deva. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo", anunciaba así su nacimiento en redes.

La famosa influencer ya es madre de ocho hijos: Aimar, Irati, Laia, Julen, las mellizas Eider y Anne, Miren, y Deva. Esta última llegaba al mundo a través de un parto natural en casa dentro de una bañera. Una increíble experiencia que Verdeliss compartió con todos sus seguidores publicando el vídeo del increíble momento en el que su hija llegaba al mundo. Un post que generó bastante controversia y es que fueron muchos los que criticaban su elección de dar a luz en casa.

Tras el nacimiento de Deva, la influencer ha ido compartiendo con sus seguidores diferentes aspectos: como el problema que tiene su hija recién nacida que padece anquiloglosia un defecto congénito que puede desde interferir en la lactancia (cuando hablamos de bebés), hasta dificultar el habla (en el caso de niños más mayores). Pero no siempre se detecta fácilmente; hasta cómo se ha visto afectado su suelo pélvico tras este parto.

Problemas a los que está haciendo frente con gran fortaleza…

Ya presume de una increíble figura

Además, Verdeliss ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando la increíble recuperación física que está teniendo posando frente al espejo en ropa interior.

"Este cuerpito cambiante!!! He tenido mis rachas de amarlo más y menos... qué injusto: Me sostuvo cuando quise correr una maratón, albergó en su vientre 8 seres humanos y lactó a 4 de ellos... se ha recompuesto de cada caída o enfermedad, me proporciona energía, placer, salud. A la carta!!! Y cuántas veces le fallé cotizándolo sólo por una estética. ¿No tenéis esa misma sensación? Que la madurez te enseña a honrarlo como nuestro templo que es... Justo lo hablaba con una amiga, lo exigentes que llegamos a ser de jóvenes y cómo cambia la perspectiva al cumplir años. La típica regañina 'a mí yo del pasado le diría...' (efectivamente, las mujeres delgadas también somos víctimas de inseguridades y complejos)", escribe junto a este post. Y concluye: "En fin, que os comparto tres fotitos, sintiéndome cañón, porque yo lo valgo".

Una publicación que ha generado un gran impacto y muchos muchos comentarios ya que la gran mayoría de usuarios se ha quedado impactados con la rápida recuperación de cuerpo que ha tenido tras su octavo parto.

