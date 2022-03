Verdeliss comparte un divertido vídeo de cuando su hija Deva ''quiere teta" pero ella está ''en el baño''

Los hijos requieren tiempo y mucha atención y cuando se trata de una familia numerosa el reto es aún mayor. Una aventura que hace que adentrarse en la maternidad sea en ocasiones un deporte de élite y más cuando se trata de bebés recién nacidos, que necesitan esa constante vigilancia y su correspondiente cuidado.

Este ha sido el caso de Verdeliss, quien ha compartido con sus seguidores un vídeo de lo reclamada que está, incluso en los momentos de mayor intimidad.

Hace poco más de un mes Estefanía Unzu, Verdeliss en el universo de las redes sociales, daba a luz a su octava hija. Una niña llamada Deva que se ha convertido en la gran protagonista, tanto por su casero nacimiento, como indirectamente por numerosas críticas que ha recibido la influencer en los últimos días tachándola de ser mala madre.

Su imagen se he convertido en su medio de trabajo, al igual que las imágenes y las historias que narra por medio de posts, textos o vídeos en los que plasma y captura su vida y sus rutinas. Ha sido precisamente el tipo de contenidos que comparte los que en ocasiones se han vuelto en objeto de las críticas que le han llevado a dar una profunda reflexión tras los comentarios de aquellos que no veían compatible el estar arreglada y ser madre de 8 niños.

"Tengo la sensación de que hoy día hemos de parecer 'sufridoras' para ser mejores madres, hemos de mostrarnos al mundo olvidadas de nosotras mismas... como si cuidarnos supusiese descuidar a nuestro bebé", afirmaba la de Villava. Y ahora ha querido compartir un divertido vídeo que ha regalado a su casi 1 millón y medio de seguidores.

"Sois auténticos, me encanta la familia que habéis formado", "Súper gracioso Aritz. Miren se lo pasa bomba", "Ay lo que me habéis hecho reír", escribían algunos usuarios anónimos. Unos comentarios que se suman a los 47 mil 'me gusta' que ya ha alcanzado el 'reels' en Intagram.

Una grabación donde la pequeña Deva flota por el contorno de la puerta del baño de Verdeliss y se pasea entre su marco al son de las carcajadas de su hija Miren y la canción 'Dos Oruguitas' de Sebastián Yatra.

"Cuando quiere teta, pero estoy en el baño", decía el pie de foto a modo de confesión de cómo había sido ese instante de su miércoles. Unas palabras que describen el momento a la perfección y que reflejan cómo es tener que dar el pecho estando calculando las horas entre tomas y compaginándolo con el resto de actividades cotidianas, ya sean profesionales o personales, dedicadas al trabajo, a las amistades, la familia o, en este caso, a una misma.

Seguro que te interesa...

Verdeliss comparte una imagen dándole el pecho a su octava hija Deva ''en pleno postparto''