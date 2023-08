Toni Acosta muestra su cuerpo en bikini a los 51 años y tras dos partos: "Estoy más a gusto con mi cuerpo ahora que con 30"

Antonia del Carmen Acosta León, más conocida artísticamente como Toni Acosta, es una de las actrices más queridas y populares por la crítica, el público y sus compañeros de profesión. Actualmente, se encuentra triunfando en las grandes pantallas de cine, en televisión y en los escenarios de los teatros españoles. Casi nada.

Lleva más de dos décadas entrando en los hogares españoles, pero para la actriz tinerfeña no pasan los años. O sí, pero, como en el caso del vino, mejora con el tiempo. Toni Acosta sigue el método 'wellaging', la filosofía que se basa en la prevención y el cuidado diario para envejecer con naturalidad, pero siempre con la mejor versión de una misma. Además, es la embajadora de una de las marcas más conocidas de cosméticos de nuestro país. De esta forma, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Y así lo ha mostrado en Instagram.

Toni Acosta luce bikini a sus 51 años

Toni Acosta suele compartir todo tipo de vivencias, anécdotas, curiosidades o situaciones que le pasan en el día a día. Tanto personales como profesionales, por lo que su perfil en redes sociales suele ser muy entretenido y recomendable. Más de 431.000 personas le siguen y en esta ocasión, la intérprete ha querido publicar un par de imágenes acompañadas de un íntimo mensaje que han aplaudido gran parte de sus fans.

Y es que parece que los años no pasan por la actriz española que, después de cumplir 51 años el pasado mes de abril, ha demostrado tener un cuerpo musculoso y cuidado. Así que es posible lograr esta silueta, siguiendo el consejo de la tinerfeña. "Yo. 51 años, dos partos, vida sana y mucho deporte", apunta. Aunque reconoce que "este año apenas he tenido tiempo de entrenar. Sin embargo, antes de dormir o a primerísima hora de la mañana, antes de ir a grabar -5:30 h-, hago una tabla de yoga y un poco de cardio".

La actriz ha compartido unas palabras sobre la importancia del amor propio, de quererse mucho y bien, pero, sobre todo, hace referencia a esa sensación de sentirse señalada por cuidarse e intentarse verse bien. "Mujeres, no pidamos perdón por cuidarnos, por gustarnos, por querer estar bien", señalaba en la publicación. "A las tres semanas de parir (las dos veces) ya me metía en mis vaqueros. Y me hacía mucha ilusión abrochar ese botón y subir la cremallera. Sí, llámalo frivolidad o ego, a mí me hacía ilusión", reconoce.

Además, lanza un mensaje muy positivo sobre envejecer. "Y tengo que reconocer que estoy más a gusto con mi cuerpo ahora que con 30 años. ¿Quién me lo iba a decir?", se pregunta ella misma. Unas palabras que pueden ayudar a quienes tienen temor a cumplir años, a quienes aconsejó a través de una anécdota con uno de sus seres queridos. "Un día mi hermana me confesó que si yo al verla no le decía 'Patri estás más delgada', ella se disgustaba. A partir de ese día cambié el piropo, o 'piropo tóxico de mierda' ahora le digo 'estás estupenda, Patri. ¿Estás haciendo deporte?'", relata.

Un mensaje positivo para las mujeres

Es, sin duda, un mensaje muy positivo dentro de una sociedad que obliga a las mujeres a estar empeñadas con su propia belleza, lo que les provoca en muchas ocasiones una relación tóxica con la edad, la autoestima, los estereotipos sociales y los prejuicios en torno al envejecimiento. "La idea es estar sanas. Estar a gusto con nuestro cuerpo: delgado o curvy", destaca.

Además, la actriz desveló a sus seguidores una de sus mayores preocupaciones. O mejor dicho, su reto y objetivo con el cuidado del físico. "Mi batalla es no adelgazar demasiado, de esa batalla se habla poco. Muchas flacas que me estén leyendo sabrán de lo que hablo. Tengo la voz de mi madre permanentemente en la mente diciendo: 'Tú come, Toni'. Y así lo hago", confiesa, lanzando un discurso muy distinto al que a menudo se ve en redes sociales.

Por último, señala la hipocresía de hablar de salud mental y luego linchar por algún motivo absurdo a todo aquel que tenga éxito. Y antes de agradecer a todos la lectura, finaliza el post con una sabia frase: "Sé amable con todo el que te encuentres porque cada uno está librando su propia batalla".