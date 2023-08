El tío de Daniel Sancho, Rodrigo, confiesa que está evitando que la abuela del joven se entere de lo sucedido con su nieto

Daniel Sancho continúa detenido en Tailandia tras confesar el supuesto asesinato al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Las nuevas noticias sobre la situación del hijo de Rodolfo Sancho no cesan, y es que el tema se ha convertido en uno de los más comentados en nuestro país.

Tanto es así, que Rodrigo Sancho, tío de Daniel, ha confesado al equipo de Europa Press que están evitando a toda costa que su madre se entere de lo sucedido: "Es nuestro trabajo ahora mismo". El hermano de Rodolfo ha explicado la buena relación que tenían nieto y abuela: "Es que Daniel además tenía mucha relación con mi madre y le ayudaba mucho, entonces bueno, pues intentando suplir esa falta claro".

Rodolfo Sancho y su hijo Daniel Sancho Broncalo en una imagen de archivo | Europa Press

Además, ha asegurado contundente que es un momento muy duro tanto para su familia como para la de Edwin Arrieta, tal y como le explicó Rodolfo a la madre del cirujano en un supuesto mensaje que le envió: "Es que son dos familias destrozadas ahora mismo, es lógico, ¿no?".

Por otra parte, se entera por los medios de comunicación de las amenazas que recibió Daniel de Edwin: "Ah, ¿si?".

Rodrigo sigue a la espera de saber nueva información sobre su sobrino: "Es que va a haber que esperar. Es que no nos queda otra, sabes". Reconoce que por el momento prefiere no saber más sobre el tema, por lo que evita ver la televisión: "Primero que estoy dejando de ver la tele y dejando de indagar porque no tengo la cabeza para esto ya".