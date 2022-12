El tatuaje de Jota Peleteiro con la cara de Jessica Bueno: ¿Qué hará con él tras su separación?

Este miércoles llegaba la confirmación de lo que ya se había convertido en todo un secreto a voces: Jessica Bueno y Jota Peleteiro decidían emprender caminos por separado tras nueve años juntos y dos hijos en común.

Una decisión que "tras un periodo de reflexión y dos meses de separación física", el exfutbolista, "con el fin de evitar malos entendidos", sorprendía anunciando de modo unilateral. Un comunicado al que la modelo respondió con dos misteriosos mensajes en los que aseguraba que "la verdad solo tiene un camino".

Ahora que han pasado dos días desde que el deportista hiciera público su divorcio hemos podido ver cómo en sus redes no hay ni rastro de las fotografías con su ahora exmujer de las que antes presumía con orgullo. Y es que, Jota Peleteiro ha borrado, o al menos archivado, todas las imágenes en las que aparecía junto a Jessica Bueno en su muro en redes.

Sin embargo, lo que por el momento sigue siendo toda una incógnita es qué hará con el llamativo sello que se hizo por la sevillana.

Y es que, su colección de tatuajes cuenta con el rostro de la madre de sus hijos marcado en su pecho. Un enorme dibujo grabado en su piel del que desconocemos si optará por recurrir al láser para eliminarlo o, si por el contrario, mantendrá como recuerdo de la que ha sido su pareja durante casi una década.

Jessica Bueno agradece las muestras de cariño

Hace apenas un día, Jessica Bueno, sin "palabras para agradecer tanto cariño" recibido, hacía uso de sus redes para compartir un sentido mensaje de agradecimiento: "Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón".

