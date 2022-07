La polémica que protagonizaron Adriana Abenia y Tania Llasera hace unos meses sigue siendo objeto de atención mediática. En esta ocasión, ha sido la segunda quien ha vuelto a pronunciarse sobre la discusión en torno a la gordofobia que mantuvo con la presentadora en redes sociales, concretamente a través de Instagram.

Ahora, Tania se ha pronunciado sobre este tema en el canal de Youtube 'Animales humanos', un podcast presentado por Ibai Vegan. Con él, Tania Llasera ha estado hablando largo y tendido de diferentes temas, entre los que se incluye cómo se encuentra su relación con Adriana Abenia tras aquel encontronazo en Instagram.

Tras una serie de mensajes intercambiados por dicha red social, "entendimos que no nos íbamos a entender. Creo que estábamos hablando de cosas ligeramente distintas", confesa la escritora.

Y, a continuación, opina: "Lo peligrosos y la demagogia auténtica es juzgar la salud de una persona por su imagen. Se lleva haciendo demasiado tiempo como para que lo sigamos haciendo". Finalmente, la presentadora añadía que: "Existimos las personas que no somos normativas y lo importante es que se nos incluya".

Tania Llasera mantiene una opinión totalmente distinta a la de Adriana Abenia. Así, la primera detalla que: "Sigo pensando que no tiene razón". Y, en relación a las palabras que dijo Adriana Abenia en Instagram explica que: "Para mí eran un ejemplo muy claro de gordofobia".

Tania Llasera tampoco ha tenido inconvenientes para en aclarar cómo está su relación con Adriana Abenia en la actualidad: "Bien, cordial. Tampoco es mi mejor amiga. Está claro que dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo pero con tus amigos muchas veces no estás de acuerdo".

La polémica

Todo comenzó cuando Adriana Abenia publicó en su Instagram el siguiente mensaje: "Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso. Esta imagen pertenece a la firma @roxy. Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos".

Un mensaje al que Tania Llasera respondía públicamente en Instagram: "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin la diversidad que vemos en las calles, llega a la publicidad, y ahora… ¿resulta que es 'apología de la obesidad'?".

Ahora, Tania Llasera asegura que la relación con Adriana Abenia es cordial aunque parece ser que su opinión sobre esta discusión no ha cambiado y, de hecho, asegura que Adriana Abenia "estuvo muy poco acertada".

