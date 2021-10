Tamara Gorro reaparece para confesar por fin cuál es su problema de salud

Tamara Gorro abandonaba hace unas semanas las redes sociales tras revelar que no se encontraba bien. De ahí que decidiera darse un tiempo para recuperarse y lo hacía alejada de su familia virtual.

Pero sintiendo que les debía una explicación, la influencer ha decidido revelar en sus redes sociales lo que realmente le sucedía. A través de un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, la de Móstoles ha querido dejar claro que este abandono no se ha producido “ni por acoso, ni por insultos ni por comentarios desagradables”.

Tenía en mente regresar cuando se dieran dos situaciones que ahora se han producido: que por recomendación expresa de su terapeuta pudiera regresar a sus redes sociales, y que su cuerpo tolerase la medicación que el psiquiatra le ha recomendado.

Gorro asegura que ni ella misma sabe de dónde viene el problema: “No sé ni yo lo que me ha pasado para llegar a este punto. Bueno, ahora le empiezo a dar sentido a todo”, asegura. Y es que a pesar de que muchos le digan que lo tiene todo, en verdad ella sabe que su familia virtual llevaba mucho tiempo dándose cuenta de que algo no marchaba bien.

Incluso llegaba a enfadarse consigo misma: “Tamara, si lo tienes todo para ser feliz, ¿de qué coño te quejas?”. Pero cuando su terapeuta le dio el diagnóstico, que por el momento prefiere no compartir hasta que lo tenga superado, se dio cuenta de que lo mejor era “parar de todo. Dejé de ver a mis amigos, a parte de mi familia, me aislé. He estado llorando en la cama”.

Pero asegura que sus médicos sí se han dado cuenta de que lo que necesita es a su familia virtual: “Estar con vosotros es lo que me motiva”. Y es que está convencida de que lo suyo también pasará, aunque siga teniendo sus bajones.

Por último ha querido señalar que no le da ninguna vergüenza compartir por lo que está pasando: “Todos estamos en momentos muy delicados. Algunos no se dan cuenta de que están mal, otros nos damos cuenta tarde. Hay que ponerle nombre a las piedras y eliminarlas”.

