Tamara Gorro desvela el motivo por el que abandonó las redes sociales

Hace tan solo tres días que Tamara Gorro anunciaba a través de su perfil de Instagram que abandonaba las redes sociales: ''Permitidme un descanso, familia virtual. Os amo''. Unas inquietantes palabras con las que tomaba una firme y drástica decisión y que, a su vez, sembraban la duda entre sus seguidores al no revelar las razones.

Ahora, tres días después de compartir su alarmante publicación, ha regresado a sus redes y se ha pronunciado a través de sus Stories para lanzar un nuevo mensaje: "Hola familia virtual. No aguanto más, tengo que grabar estos vídeos. A ver, aunque esté desconectada, leo los mensajes que me enviáis, estoy pendiente de vosotros'', ha comenzado explicando.

Tamara Gorro reaparece en redes | Instagram

''Hay una extrema preocupación, no solamente por mi familia virtual, también por los medios de comunicación", algo que confesaba entender dado a que la televisiva siempre suele mostrarse muy activa en el universo 2.0. Es por ese motivo por el que la influencer ha querido reaparecer para tranquilizar a sus seguidores: "Considero que no es necesario teneros en vilo cuando se puede aparecer y decir: 'Oye, tranquilidad, que a mí no me pasa nada grave''', ha expresado.

Sin embargo, pese a que su fugaz vuelta ha sido con la mejor de las intenciones, también ha querido dejar claro que esta inesperada decisión se debe a que ''evidentemente, no estoy bien, por ciertos temas'', que, a día de hoy, prefiere reservarse.

Sin embargo, sí ha confesado que será ella misma la encargada de desvelar las razones: "Seré la primera y solamente a vosotros en contaros todo. Voy a seguir con este descanso. Tienen que suceder ciertos acontecimientos para yo volver con fuerza, volver con energía. Desde aquí os dijo que tranquilidad, que no pasa nada grave. Repito, os lo contaré y prontito volveré", ha finalizado su breve pero intensa vuelta con la que deja constancia de que retoma el tiempo que necesita para sí misma.

