Tamara Falcó anuncia que se casa con su novio Íñigo Onieva: "Qué locura"

Era una de las noticias que llevábamos tiempo esperando: Tamara Falcó ha anunciado que se casa con su novio Íñigo Onieva.

Una feliz noticia que la marquesa de Griñón ha anunciado a través de sus redes sociales publicando un post en Instagram donde presume de anillo de compromiso y donde escribe un bonito texto que demuestra lo feliz y enamorada que está de su ya prometido.

"Soy muy feliz, en eso se resume... Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor... y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", escribe en el post. Y añade en la publicación: "Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero @ionieva".

El pasado 13 de septiembre, la conocida pareja celebraba su segundo aniversario de novios. Una relación que ha sido muy cuestionada en algunos momentos, especialmente cuando surgieron los rumores que aseguraban que Íñigo le había sido infiel con varias mujeres. Pero ellos han demostrado su gran fortaleza y han hecho frente a todo tipo de especulaciones y parece que el amor ha triunfado...

¿Cuándo se celebrará la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

De momento todo es una incógnita, lo que sí sabemos es que con lo mucho que les gustan celebrar y organizar eventos, su enlace va a ser un auténtico acontecimiento de la crónica social.

