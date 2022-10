El mensaje de Soraya Arnelas a Amaia Montero que ha sido muy criticado por sus fans: "Te equivocas"

Era este viernes cuando Amaia Montero compartía una desconcertante foto que ponía en vilo a todos sus seguidores y compañeros de profesión.

La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' llevaba ya un tiempo alejada de las redes, pues necesitaba tomarse un respiro y desconectar. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a ellas y lo ha hecho subiendo una foto que nadie se esperaba.

Al natural, despeinada, serie y cabizabaja, Amaia Montero compartía una foto en blanco y negro con un desalentador mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Este gesto ha ido acompañado de multitud de mensajes de apoyo, reacciones y, sobre todo, mucha preocupación. Algunos creen que su cuenta ha sido hackeada, otros que se trata de una promoción de su próximo álbum y otros que se encuentra pasando un mal momento.

Según publicaba ABC, ni la familia de la cantante ni su representante han querido hacer declaraciones sobre el estado de salud de Amaia.

Quienes sí han hablado han sido rostros conocidos y todos lo han hecho en apoyo a la cantante. Paula Echevarría le decía que "la vida siempre sirve" y Diana Navarro escribía: "Resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop no lo olvides!".

Entre los comentarios de apoyo hay uno que ha llamado la atención de todos y es el de Soraya Arnelas. La también cantante publicaba en su Twitter un mensaje que ha sido muy criticado.

El mensaje de Soraya Arnelas para Amaia Montero

"Mi mensajes antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero", empezaba Soraya Arnelas.

"Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro. A tu lado, Amaia", terminaba.

Este mensaje, fruto de la buena fe, ha sido, según ella misma ha confesado, diseccionado y sacado totalmente de contexto.

"Desde el mayor de mis respetos Soraya, la depresión no es de frágiles, es una enfermedad complicada de entender", le respondía una seguidora. "Hasta dónde hemos llegado para pensar que ser frágil y sensible es sinónimo de debilidad", escribía otra.

Ante esto, Soraya ha hecho hincapié en que Amaia no ha contado que tenga depresión ni ha dado detalles de qué le pasa: "¿Pero alguien os ha pasado un parte médico de lo que le pasa?", replicaba la intérprete.

Otros comentarios que han cuestionado su mensaje apuntaban a que debería mostrar su apoyo "en privado", "pues por Twitter no le llegará nuestra esperanza y fuerza porque ya no tiene", "te equivocas", "la intención del mensaje era ayudar, pero terminó cagándola".

