Sofía Mazagatos, embarazada a los 48 años tras la dolorosa pérdida que sufrió: "Ha sido un largo y duro camino"

Sofía Mazagatos lleva un tiempo alejada de la vida pública, sin acudir a eventos ni actos sociales en los que poder conocer ciertos aspectos de su vida privada, pero actualmente se sabe que la exmodelo no puede estar más feliz, y es que hace tan solo unas horas se publicaba la noticia de que está embarazada de nuevo a sus 48 años.

La presentadora será madre por segunda vez con su pareja, Tito Pajares, como ha publicado la revista ¡Hola! en primicia. La pareja ha decido lanzarse de nuevo a la paternidad y darle a su primogénita Sofía, de 7 años, un hermanito, el cual llegará el próximo invierno. Según ha informado el citado medio, la que fuera 'Miss España' ha sido vista saliendo del médico y, a través del veraniego vestido floral que llevaba, se ha podido ver su ya incipiente tripita de embarazada.

Al ver las imágenes saliendo del centro médico, la citada revista decidió ponerse en contacto con Sofía, quien a través de un encuentro telefónico confirmó la noticia y expresó la gran alegría que sentía tanto ella como toda su familia. Y es que al parecer, la pareja llevaba bastante tiempo buscando este bebé: "Estamos muy contentos con la noticia. Ha sido un largo y duro camino hasta llegar aquí", y es que en 2018, la pareja perdió al bebé que esperaba pocas semanas antes de su nacimiento tras sufrir un aborto.

Un embarazo que no ha sido nada fácil de lograr, tal y como ha confesado la empresaria, pero ante el que se muestran muy felices y emocionados, aunque después de lo que les ocurrió hace años también sienten nervios e inseguridades.

Sofía Mazagatos | Gtres

Por el momento, la pareja desconoce el sexo del bebé, y hasta dentro de un par de semanas no lo sabrán, pero es un detalle al que Sofía da apenas importancia, ya que a ella no le importa el género del pequeño sino que todo esté en orden: "Hasta dentro de unas semanas no me confirmarán el sexo. Lo importante es que todo vaya bien", ha confesado. Desde que se alejó de la vida pública, la exmodelo ha estado centrada tanto en su familia como en su carrera profesional, y es que se convirtió en empresaria con un negocio de asesoramiento y recomendación en el mundo de la belleza y la estética.