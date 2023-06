Miriam Saavedra sorprende anunciando el inesperado embarazo de su madre a los 50 años: "Estoy asimilándolo"

Miriam Saavedra ha dejado de lado sus publicaciones sobre viajes o moda para comunicar a sus seguidores una importante noticia que cambiará tanto su vida como la de su familia, y es que a sus 29 años, Miriam va a tener un hermano. La influencer ha publicado una imagen de su madre en sus historias de Instagram y ha comunicado que, a pesar de que ella nunca había tenido la intención de darle un hermanito, se había quedado embarazada a los 50 años.

Una sorprendente noticia con la que parece que la expareja de Carlos Lozano está agradecida, pero un poco en shock, ya que es consciente de los distintos riesgos que pueden surgir tanto para su madre como para el bebé: "Solo le pido a Dios que dé fuerzas a mi madre, de afrontar este embarazo. Ella jamás pensó darme hermanos, pero la vida trae bendiciones a veces inesperadas, a sus 50 años esto ha sucedido, y todavía estoy asimilándolo, pero no deja de ser hermoso todo", ha explicado la joven.

Miriam Saavedra anuncia que su madre está embarazada | Instagram

A pesar de que no es muy común que se produzcan embarazos a esa edad, al compartir la noticia, la joven ha descubierto que hay muchos usuarios que han pasado por una situación similar en la que sus padres les han tenido a una edad algo más avanzada y que contaban con hermanos bastante más mayores que ellos, que es lo que le ocurrirá a Miriam, ya que ella tiene 29 años.

En concreto, la joven ha compartido la respuesta de una usuaria a la noticia del embarazo: "Mi mamá me tuvo con 47 años, casi la edad de tu mamá y mis hermanos mayores me sacan más de 25 años. Ahora tengo 30 y mi mamá 77. Mucho ánimo para tu mamá, ese bebé es una bendición y que vaya todo el embarazo genial". Miriam ha agradecido la cantidad de mensajes bonitos que ha recibido y ha confesado que tras enterarse de la noticia estaba algo sensible: "Gracias por todos sus mensajes, sois tan bonitos. Muchas gracias, realmente estoy muy sensible ahora...".

Miriam Saavedra agradece el apoyo recibido | Instagram

Pero al parecer, no todos los seguidores de Miriam se han enterado bien de la noticia y es que la que está embarazada es su madre, no ella, algo que también ha tenido que aclarar a través de las historias de Instagram tras recibir varios mensajes así: "Por favor, parece que algunos estáis entendiendo mal mi mensaje, es mi madre quien está embarazada, yo no", y es que la joven a sus 29 años va a tener un hermano pequeño, no un hijo.