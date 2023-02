Shakira sentencia a Clara Chía: "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras"

Desde que rompió su relación con Gerard Piqué, Shakira ha hablado a través de sus canciones. Gracias a las letras de 'Te felicito', 'Monotonía', 'TQG' y sobre todo 'Session #53' la cantante ha conseguido expresar sus sentimientos y el dolor que sintió tras su separación y, de paso, arremeter contra el exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía | Gtres

Unos sentimientos sobre los que ahora se ha sincerado en su primera entrevista en televisión desde que el catalán y ella emprendieron caminos separados. La colombiana se ha confesado con el periodista mexicano Enrique Acevedo en el programa 'En punto' y después del avance que se publicó este pasado lunes por la mañana, y en el que aseguraba estar "lista para el próximo round y que la vida le muestre qué más hay" y en el que también había un dardo para Clara: "Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras". Esta madrugada se ha lanzado al completo.

Y, cumpliendo con las expectativas, Shakira no se ha dejado nada en el tintero, renovada, empoderada y con ilusión por lo que está por venir, ha admitido que "jamás pensé que podía pasar y he logrado sentir que soy suficiente. Nunca creí que podría ser fuerte pero hay que tener fe". "He encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre. Yo he sido siempre bastante dependiente de los hombres, tengo que confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva (en clara referencia a su ruptura con Piqué). Yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa" asegura.

A lo largo de media hora de entrevista, la cantante se ha abierto en canal y, reconociendo que nunca imaginó que su vida sería así: "He vivido la riqueza y la pobreza, y me veía en una granja criando vacas y a mis hijos, aunque luego la vida me ofreció otra cosa". Ha hablado del dolor que sintió tras su separación del exfutbolista y desvela dónde encontró la fuerza para seguir adelante: "Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida". "Cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida, ha aprendido a conocer sus propias debilidades, a expresar ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión y creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor" afirma, revelando la importancia que en este proceso de catarsis tuvo su 'Session #53' con Bizarrap.

"Mis letras son más elocuentes que yo misma y siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo. Fue como pasar un proceso de duelo. Este tipo de momentos hay que pasarlos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación" ha confesado. Y en ese proceso de sanación han tenido una vital importancia sus hijos, que como explica dependen de ella, la han ayudado a superar los peores momentos y, además y como ha asegurado "tienen una participación activa en mi carrera". "Sasha tuvo la idea del robot en 'Te felicito' y Milan la del fuego verde". También ha revelado que fue su hijo mayor quien le dijo que tenía que hacer algo con Bizarrap, "el Dios argentino".

En su primera entrevista también ha tenido palabras de agradecimiento para sus fans, "claves para poder levantarme del piso". "Me he sentido realmente apoyada de una manera que jamás pensé. Estoy lista para el siguiente round, para que la vida me diga qué más hay" asegura. "Ahora voy de subida, tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo" ha concluido, dejando claro que estamos ante una nueva Shakira que va a por todas y que no necesita a nadie a su lado para ser feliz.