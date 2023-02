El recado de Shakira a Clara Chía, novia de Piqué, en su nueva canción con Karol G: "Yo por hombres no compito"

De los creadores de 'Te Felicito', 'Monotonía' y 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', llega ahora 'TQG'. Shakira y Karol G han lanzado una nueva canción este viernes y, como era de esperar, la letra está llena de indirectas dirigidas a Piqué y Clara Chía.

Pero esta vez el 'beef' es doble, pues Karol G -que también tuvo una polémica ruptura con Anuel AA- se ha despachado a gusto en este tema que forma parte de su nuevo álbum: 'Mañana será bonito'.

Pocas horas después de su estreno, esta colaboración ha generado controversia en las redes sociales, donde vemos una vez más divisiones de opinión: algunos apoyan a las colombianas y otros defienden a sus exparejas. Pero, ¿qué dice esta nueva canción? Lo analizamos.

Los dardos de TQG

El mensaje principal de esta canción es claro: sus ex se han ido con otras, pero aún están pendientes de ellas "dándoles like a sus fotos" y "buscándoles melao" (expresión que se refiere a buscar una aventura). ¿Querrá decir esto que, a pesar de toda la polémica, Piqué ha intentado volver a acercarse a Shakira? ¿O Anuel a Karol G? Lo que está claro es que ellas saben que "errores no repiten". Es más, Shakira lanza un mensaje a Piqué con recado a Clara Chía: "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito".

Y esto no es todo. En una de las estrofas, la cantante de 'La Tortura' admite que "verle con la nueva le dolió", pero que está "puesta pa' lo suyo". Y continúa con otro dardo hacia el exfutbolista: "Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá uste' ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río".

"Ahora tú quieres volver, se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota", sigue la sarcástica letra. Shakira no tiene ninguna duda: "Volver contigo 'never', tú eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven".

Pero las indirectas no terminan aquí, ya que Shakira también hace referencia a otra de sus canciones de desamor en esta frase: "Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía".

¿Qué opinan las redes sociales?

El nombre de Shakira es número uno en tendencias de Twitter. Todo el mundo habla de ella, sea para bien o para mal.

Hay quienes afirman estar cansados de sus canciones basadas en el rencor, y desean que la artista saque temas con temáticas diferentes.

Por otro lado, los que disfrutan de este "temazo" y todos los que ha lanzado en los últimos meses.

Y no podíamos terminar este artículo sin destacar los memes al respecto: