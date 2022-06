Shakira y Piqué: así se enfrentan juntos a los rumores de separación

A Piqué y Shakira se le acumulan los problemas. Y es que después de verse involucrado en un escándalo tras filtrarse unos audios donde se escucha al futbolista y al presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, detallando la estrategia para llevar la final de la Supercopa de España a Arabia Saudita, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar el caso, y que Shakira pueda ser juzgada por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros, después de que la Audiencia de Barcelona haya desestimado su recurso; ahora la pareja vuelve a ocupar las portadas tras destaparse una supuesta crisis.

Una información que salía a la luz este miércoles por el periodista Emilio Pérez de Rozas en El Periódico que aseguraba que se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y que el futbolista había sido visto desde hace ya algunas semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner, en Barcelona.

Una información que más tarde Laura Fa volvía a confirmar revelando además más detalles sobre qué es lo que supuestamente podría haber ocurrido entre ellos. Según la periodista, la cantante podría haber pillado al capitán del Barça con otra.

Primeras imágenes juntos tras conocerse la supuesta crisis

De momento, no existe ningún tipo de confirmación por parte de los protagonistas. El futbolista ha preferido no pronunciarse ante los medios por lo que ni ha confirmado ni desmentido esta información. Pero Shakira y Piqué han sido grabados saliendo juntos esta mañana de su domicilio familiar. El futbolista llegaba a la casa que comparte con la cantante y accedía a éste tocando al timbre y no con una llave, algo que ha llamado mucho la atención pero minutos más tarde, Piqué y Shakira salían en el mismo coche sin aclarar si es cierto que estarían viviendo por separado. ¿Están intentando acallar así los rumores?

¿Pistas en su nueva canción 'Te felicito'?

Y es que hay quien incluso asegura que Shakira ya estaba dando pistas de esta crisis en su nueva canción 'Te felicito' que ha hecho junto al artista Rauw Alejandro: "Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas"…

