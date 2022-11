Rosalía sorprende al desvelar si quiere ser madre y qué tipo de familia le gustaría tener

Rosalía está en la cresta de la ola. La cantante de 'Motomami' ha llegado para quedarse en la industria musical y a cada paso que da no deja de cosechar éxito tras éxito.

Sin embargo, su vida profesional no es lo único que va viento en popa y a toda vela, pues su relación con Rauw Alejandro también la colma de felicidad.

La pareja, que hizo oficial su noviazgo hace poco más de un año, está en su mejor momento y, al ver a la cantante tan feliz, muchos se preguntan si tienen pensado dar el siguiente paso.

Ahora en una entrevista para 'Primer impacto' con Borja Voces ha confesado cómo es su relación con el puertorriqueño y si tiene pensado ser madre en un futuro.

"No es fácil porque la agenda de él también es complicadísima, pero siempre encontramos la manera y cuando estamos de no trabajar, no trabajamos", confesaba la cantante con emoción.

En cuanto a ser madre a corto plazo, la cantante piensa que es algo que "en el futuro se verá", pero no descarta la posibilidad de dejar la música para formar su propia familia.

"Yo tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos", aseguraba la cantante después de afirmar que quería una familia numerosa.

Ante este comentario el presentador se reía y le decía que si quería "el equipo de fútbol", ella, risueña, repetía lo mismo y decía que "lo que Dios quiera, pero me haría mucha ilusión".

Seguro que te interesa...

Paula Echevarría responde públicamente a Rosalía tras el gran lapsus de la cantante en Los40 Music Awards