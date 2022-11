Romina Belluscio confiesa cómo se han tomado la noticia del embarazo de Zayra, la hija de su marido Guti

Romina Belluscio ha hablado públicamente por primera vez tras el anuncio de la que va a ser la noticia del año y, en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, se ha mostrado feliz ante el embarazo de Zayra: "Todos muy contentos, gracias. Muy contentos". Y es que, en fechas muy señaladas hemos podido ver como entre ellos hay una bonita relación, por lo que la colaboradora de televisión podrá ser un apoyo durante los meses de embarazo de la joven.

La mujer de Guti aseguraba que la joven está "bien", eso sí, no ha querido desvelar si el bebé que espera Zayra y Miki será niño o niña. De esta manera, parece que el padre de la joven está muy feliz por la decisión que ha tenido su hija de convertirse en madre con 22 años e iniciar así la mayor aventura de su vida.

Así ha anunciado Zayra Gutiérrez su embarazo

"Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos!! Estamos esperando nuestro primer bebé. Estamos muy ilusionados, muy contentos y sobre todo con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora", con estas palabras Zayra Gutiérrez publicaba hace unas horas a través de sus redes sociales la noticia de su inesperado embarazo.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", concluía junto a la publicación donde presume de incipiente barriguita y muestra la primera ecografía del bebé.

De esta forma, Guti y Arantxa de Benito se convertirán en abuelos dentro de unos meses, una feliz noticia que nos ha dejado impactados porque no esperábamos que la joven, a sus 22 años, fuera a ser madre. La joven lleva un año y 8 meses de discreta relación con Miki Mejías después de protagonizar serias polémicas durante el año de la pandemia originada por la Covid.

