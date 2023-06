La risa nerviosa que Óscar Casas no puede evitar al preguntarle por su nueva novia Candela González

Al igual que su hermano, Óscar Casas está trabajando para conseguir una gran carrera profesional como actor. Por el momento ha realizado varios proyectos en los que ha conseguido un gran éxito y, aunque su trabajo principal es el mundo de la actuación, también podemos verle en otros ámbitos artísticos, como el modelaje o la publicidad.

Este martes, el joven ha desfilado por Gran Vía, en Madrid. Un gran evento en el que el actor ha estado rodeado por una gran cantidad de seguidores, a los que él mismo ha agradecido el apoyo: "Es increíble, solo es positivo el amor, las palabras, los mensajes. Siempre, la verdad que se agradece muchísimo, ayuda a seguir currando, a seguir haciendo cosas porque realmente lo hacemos por ellos, por la gente".

Óscar Casas | GTRES

En cuanto a su carrera profesional, el próximo mes de agosto, Óscar estrenará la última película en la que ha trabajado, 'Mi soledad tiene alas'. Un largometraje muy especial sobre el que el actor ha podido hablar durante su encuentro con la prensa, y es que a pesar de que los hermanos Casas han trabajado varias veces juntos, parece que esta ha sido de las más especiales: "La película que sale el 25 de agosto, es lo más bonito y lo más grande que Dios y que mi hermano me ha dado en la vida. Y los dos tenemos muchísimas ganas de que la gente lo vea y lo comparta y lo compartamos al mundo porque ahora mismo es muy importante para nosotros y ojalá llegue a la gente".

Y es que, durante la película los hermanos no han estado únicamente juntos frente a las cámaras, sino que Mario ha trabajado también como director: "Ha sido una locura, no tenemos tiempo de contar todo lo que ha pasado y lo que se ha vivido ahí dentro pero me ha cambiado la vida, eso sin duda. Podría decir que soy otra persona y otro actor a día de hoy, sin duda".

Un proyecto que el propio Óscar ha confesado que le ha cambiado la vida, y parece que no solo profesionalmente, ya que durante el rodaje el actor conoció a Candela González, con quien al parecer podría haber comenzado una posible relación. Óscar y Candela son los protagonistas, de 'Mi soledad tiene alas' y es que al parecer, tantas horas de rodaje consiguieron que su conexión traspasase la pantalla y comenzaran un noviazgo. Y es que Óscar solo tiene palabras buenas para Candela, inclusose ha mostrado algovergonzoso al hablar de ella sin poder evitar la risa nerviosa y del momento que está viviendo actualmente: "Estoy muy bien, mucho, es una actriz maravillosa, maravillosa" y asegura que "como persona, más aún", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.