La respuesta ¿sincera? de Poty cuando le preguntan por la posible boda de Paula Echevarría

Paula Echevarría y Miguel Torres comenzaron su historia de amor hace más de tres años, y desde entonces, han compartido su día a día y nos han dejado ver en más de una ocasión lo felices que están juntos. De su romance nació su hijo Miki, hace poco más de un año, y, apenas hace unos días, disfrutaban por todo lo alto de una gran celebración: el bautizo de su pequeño.

Bautizo hijo Paula Echevarría | Redes

Todo fue secreto y es que lo organizaron en la más estricta intimidad. Solo acudieron sus familiares y los amigos más cercanos, y lo cierto, es que fue una ceremonia de ensueño. No faltó ningún detalle y el día soleado y caluroso permitió disfrutar del bautizo que tuvo lugar al aire libre.

Paula y Miguel se pusieron de lo más elegantes para la gran ocasión, pero si algo dio de qué hablar, fue el comentado look de la actriz. Paula lució un vestido midi en color blanco que recordaba a un vestido de boda.

¿Habrá boda?

Entre los elegidos para acompañar a la pareja en este gran día, está Poty Castillo, que además de íntimo amigo de la pareja, también ha tenido el privilegio de ser el padrino de Miki. Un niño que hace que se le caiga la baba cuando habla de lo "mono y especial" que es.

Tras la celebración, Poty ha aparecido en la presentación del libro de Colate Vallejo-Nágera en Madrid y ha atendido a todos los medios allí presentes.

Nicolás Vallejo-Nágera | Gtres

No tiene claro a quién se parece el hijo de Paula y Miguel, si a la madre o al padre, pero desde luego, no tiene dudas de que no nos hacemos una idea "de lo simpático que es". Aunque lo que sí ha asegurado él, es que "le va a consentir todo".

El coreógrafo parece que aún tiene resaca emocional, y es que como ha asegurado, se lo pasaron muy bien. "Se nos ha criticado, que si parecía una boda, pero es un acontecimiento que nazca una criatura", comentaba sin entender por qué ha sorprendido tanto que Paula vistiese de blanco: "Las mejores galas", ha afirmado, aplaudiendo la elegancia de la actriz en este día tan especial.

No sabemos si es que se le da muy bien disimular, o si de verdad no sabe nada sobre los rumores de boda de la pareja tras el look de inspiración nupcial de la asturiana: "La verdad, no tengo ni idea, te podría engañar, pero no lo sé. Ya con una criatura por medio sería la culminación de ese amor. Somos vecinos, amigos del día a día y los veo fenomenal".

Su opinión sobre Colate

Poty es un gran amigo de sus amigos, y desde hace muchísimos años mantiene una gran amistad con Colate. Sin embargo, cuando le han preguntado sobre la batalla judicial que mantiene con Paulina Rubio sobre la custodia de su hijo Nico, ha preferido no hablar mucho: "Es un tema súper delicado", ha confesado.

Pero si hay algo que puede opinar es de la figura del empresario como padre: "Me da rabia la imagen que puede tener Colate. Un tío que hace de padre, pero ejerce de verdad. Está entregado totalmente".

