La respuesta de Almeida cuando le dicen que es afortunado en el amor tras conocerse su relación con Teresa Urquijo y Moreno

José Luis Martínez Almeida está acostumbrado a acaparar titulares relacionados con su faceta de alcalde de Madrid, pero no a que su vida privada esté en el punto de mira. Después de seis meses de discretísima relación, y consciente de que en los 'mentideros' se sabía que su corazón estaba ocupado, el político del Partido Popular decidía oficializar su relación con Teresa Urquijo y Moreno este domingo en la plaza de toros de Las Ventas bajo la atenta mirada del rey Felipe VI.

Un paso al frente con el que ha confirmado, sin necesidad de palabras, que está enamorado de esta joven de 26 años, que trabaja como analista en la empresa de inversión inmobiliaria Merlin Properties y está muy bien relacionada. Hija de Beatriz Moreno y de Borbón, hija del marqués de Laserna y de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, su abuela es prima hermana del rey Juan Carlos.

José Luis Martínez Almeida junto a su novia Teresa Urquijo y Moreno | GTRES

Martínez Almeida no quiso hacer público su noviazgo con Teresa hasta que no pasasen las elecciones municipales para no desviar el foco, pero una vez revalidada la alcaldía de Madrid, y con una mayoría absoluta aplastante, y sin ocultar que está enamoradísimo, ha decidido normalizar una historia de amor que podría acabar en boda para los que conocen bien al político.

Este martes Teresa pronunciaba sus primeras palabras tras confirmarse su noviazgo con el alcalde de la capital y confesaba con una sonrisa tímida que está "feliz y enamorada", y horas después era Martínez Almeida el que reaparecía públicamente en un acto benéfico de la Fundación 'Contigo' celebrado en el Ayuntamiento de Madrid y al que también acudieron otros rostros conocidos como Alejandra y Joaquín Prat, o el padre de la Reina Letizia, Jesús Ortiz.

José Luis Martínez Almeida y su novia Teresa Urquijo y Moreno en Las Ventas | GTRES

Sin la compañía en esta ocasión de su novia, y sin ocultar su felicidad por el gran momento que está atravesando a todos los niveles, el popular ha echado balones fuera para no hablar de su relación. "No he tenido suerte desgraciadamente", confesaba tras confirmar que había participado en uno de los grandes atractivos de la velada, una rifa solidaria para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer femenino.

Irremediablemente, la reportera no ha dudado en comentarle que aunque desafortunado en el juego, sí es afortunado en el amor. Una salida tan ingeniosa que Martínez Almeida, entre risas, ha 'capeado' como ha podido: "Suerte es tener fundaciones como 'Contigo'", ha afirmado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia. Sin embargo, ha preferido dar la callada cuando Europa Press le ha preguntado por su relación con Teresa, evitando dar detalles de la que se rumorea que pronto podría convertirse en su mujer.