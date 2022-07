Las redes se ceban con Marta Lozano tras publicar su primera canción

Marta Lozano forma parte de la realeza de las celebrities del s. XXI. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la influencer está acostumbrada a que todas sus publicaciones reciban decenas de miles de likes.

Está invitada a los eventos de más caché, -como el Festival de Cannes o los Premios Goya- colabora con diferentes marcas de fama mundial, los diseñadores se pelean por vestirla y ha compartido pasarela con nada más y nada menos que Laura Escanes y Maria Pombo.

La influencer publicaba hace 5 días una galería de imágenes en su cuenta de Instagram donde se la podía ver junto a su recién estrenado marido, el odontólogo Lorenzo Remohí, en un estudio de grabación.

Casi 40 mil personas le daban al like admirando el talento de la polifacética influencer y augurando que su nuevo proyecto se convertiría en la canción del verano. Sin embargo, su última aventura no ha resultado tan exitosa como ella esperaba. Ayer la influencer compartía en su perfil de Instagram que su canción ya podía ser escuchada.

Un tema de dos minutos en el que la valenciana narra una historia de amor con un estribillo que dice "No puedo más con esa cara y tu con tu Glowfilter me matas. Me sobran las palabras, y cuando me miras el cora se me para".

A pesar de que la publicación tiene más de 23 mil likes, los comentarios que ha despertado son de todos los colores. Muchos de sus seguidores incansables admiran su voz, elogian el sencillo y piden más temas, pero otros no.

Se pueden leer críticas por doquier, algunos usuarios de las redes la comparan con Kiko Rivera por la cantidad de autotune que ha utilizado; otros afirman que "si ella ha podido sacar una canción, yo también", y otros se limitan a evidenciar la vergüenza ajena que sienten al escuchar el tema.

Algunos otros, a pesar de ser fans de Marta, no entienden qué necesidad tenía la exitosa influencer y empresaria de dar el salto a la música con frases como "me encanta Marta Lozano, pero ¿por qué ha sacado una canción? ¡no lo entiendo!"

The Glowfilter, la firma de Marta Lozano

Una de las críticas más comunes es que en el estribillo haya colado el nombre de su marca, The Glowfilter, una firma de cosmética que surgió hace dos años, cuando la influencer decidió crear una rutina de cuidado facial desde cero, con pasos esenciales pero sencillos.

La firma no ha parado de crecer desde entonces y su éxito quizá se deba a la popularidad de su fundadora o la esencia de la marca, pues como la propia Marta Lozano afirma en la web de su empresa: "Es tiempo de darle like a tu belleza natural, de ponerle zoom a las imperfecciones que te hacen tan perfecta, porque aquí no se trata de la pantalla, se trata de la piel".

Para celebrar su éxito como emprendedora y el crecimiento vertiginoso de su firma, la influencer organizó este invierno una fiesta de lo más exclusiva en el Hotel Ritz que albergó a multitud de rostros conocidos.

Otras influencers que han hecho el salto a la música

Muchos de los comentarios que se pueden leer en redes se plantean ¿qué hace Marta Lozano sacando una canción? Pero lo cierto es que no es la primera influencer que pasa de generar contenido en redes sobre moda, decoración y lifestyle a encerrarse en un estudio de música y grabar un sencillo.

Ni siquiera es pionera en usar el nombre de su marca para crear una canción y tener mayor proyección. Hace unos meses el grupo Materia Prima creó un sencillo para darle voz a la marca ropa que Ana Padilla y su madre lanzaron, 'No ni na'.

Otras conocidas influencers como Sofia Suescun o Marta Riesco también han hecho sus pinitos en la música y han lanzado sus propios singles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La espectacular despedida de soltera de Marta Lozano antes de su boda con Lorenzo Remohi