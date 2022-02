La reacción de Mina El Hammani al ser preguntada por la relación de Aitana y Miguel Bernardeau

Hace apenas unos días Aitana y Miguel Bernardeau anunciaban en sus redes sociales un nuevo proyecto profesional en el que ambos están involucrados. Se trata de una serie titulada 'La Última', que estará disponible en la plataforma Disney +, que acaba de comenzar su rodaje y en la que pronto podremos ver la faceta de actriz de Aitana, que se estrenará en el mundo de la interpretación junto a su chico.

"Gracias por esta oportunidad. Aquí comienza 'La última', serie que protagonizo junto a Miguel. Mi primera vez en el mundo de la interpretación, hay nervios pero vamos con todas. Después de mucha preparación… empezamos a rodar ya", expresaba Aitana en redes sociales.

La actriz y compañera de reparto de Miguel en la serie 'Élite', Mina El Hammani, tras ser preguntada por el nuevo proyecto de la pareja en la premiere de 'A través de mi ventana', nos respondía: "Yo me alegro mucho por ellos dos porque son personas maravillosas y tengo muchas ganas de que salga para poder verla".

Por otra parte, Mina prefería no opinar acerca de la relación sentimental que existe entre la cantante y el actor: "Yo no voy a hablar de la relación ajena de nadie, en mi vida, jamás, porque es su relación y no es bonito".

Para terminar, la actriz definía a sus amigos como "gente maja, gente buena, humilde, maravillosa y, sobre todo, muy trabajadora", nos contaba Mina demostrando la gran amistad que tiene con estos dos grandes artistas.

