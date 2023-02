Rachel Valdés, novia de Alejandro Sanz, confirma que Manuela, la hija del cantante, ha vuelto con su exnovio

La novia de Alejandro Sanz, Rachel Valdés, ha acudido a ARCOMadrid. Allí, la famosa artista cubana ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa y ha confesado echar mucho de menos a su pareja, y es que al cantante actualmente se encuentra de gira por Latinoamérica, por lo que la pareja lleva un tiempo sin verse. El artista está teniendo un gran éxito con sus conciertos.

En esta gira, Alejandro no solo está disfrutando del público, sino que al estar de gira por Latinoamérica puede pasar más tiempo con su hija mayor, Manuela, que actualmente vive en México donde está estudiando moda. Manuela está teniendo un gran éxito, tanto en lo profesional, trabajando como influencer y sacando sus primeros diseños, como en lo personal, y es que la hija del cantante ha vuelto con su exnovio, Axel Ángulo. Así se lo ha confirmado la artista a los medios durante su visita a ARCO, tal y como confirma en el vídeo que te mostramos arriba donde te dejamos sus declaraciones al completo.

En 2018, Manuela y Axel publicaron la primera imagen juntos, desde ese momento la pareja se volvió inseparable y publicaron varias instantáneas juntos, en las que se muestran en actitud muy cariñosa, y en las que se ha podido observar lo conjuntados que suelen vestir.

Rachel Valdés, por su parte, ha acudido a ARCO junto a José María Michavila, en esta ocasión como espectadora, no a exponer sus trabajos: "Este año no, pero este año en mayo sí que expondré mi exposición propia en Madrid", la artista ha preferido no trabajar en esta exposición y continuar desarrollando su propia exposición en su galería 'La cometa'.