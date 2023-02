Jaydy Michel habla sobre la foto antigua que su hija con Alejandro Sanz, Manuela, publicó de los tres juntos

Desde hace tiempo, Jaydy Michel y su marido, Rafael Márquez, decidieron mudarse y trasladar su residencia a España después de vivir durante muchos años en su país natal, México.

La modelo mexicana era una de las invitadas este jueves a la impresionante fiesta que la firma Bvlgari organizó este jueves en el Museo Thyssen para celebrar el 75º aniversario de su colección más icónica, 'Serpenti'.

Jaydy deslumbró durante el photocall con un espectacular diseño de lentejuelas en color champán.

Jaydy Michel, en la fiesta de Bvlgari | Gtres

Una fiesta donde la ex de Alejandro Sanz volvió a demostrar su gran simpatía dedicando unos minutos a hablar con la prensa.

Durante la entrevista, Jaydy se enteró de que la nueva pareja de Alejandro Sanz, Rachel Valdés, también era una de las invitadas a la fiesta de Bvlgari, y por sus palabras, quedaba demostrado la buena relación que tienen: "Si viene la saludaré, claro que sí". ¿Hay buena relación?, le preguntaban: "Sí, claro que sí la veré".

En una fiesta de Bvlgari era difícil no hablar de joyas, y la modelo mexicana confesó cuáles son sus mayores joyas: sus hijos. "Son mis tesoros, de eso no hay ninguna duda. Es que no se elige, eso ya va incluido de por vida", confesaba ante las cámaras.

Jaydy también se pronunció sobre la comentada foto que su hija Manuela publicó hace semanas de cuando era pequeña. Una tierna instantánea donde vemos a Manuela de pequeña de la mano de sus padres, Jaydy y Alejandro Sanz: "18&20 Diciembre. El tiempo podrá correr pero yo siempre estaré loca por agarrarlos de la mano. Feliz cumpleaños a los reyes de mi historia", escribía la joven junto a esta bonita instantánea.

Una publicación sobre la que Jaydy se ha pronunciado: "Lógico, estamos en su vida, somos los padres".