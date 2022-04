¿Quién es Malia Kaleopaa? La modelo que ha criticado Adriana Abenia por su peso

Las redes sociales son las grandes aliadas de los famosos para ganar en popularidad, pero a veces pueden jugar en su contra. Adriana Abenia ha sido el blanco de todas las críticas durante las últimas horas por una story de Instagram en la que critica el cuerpo de una modelo de la marca de deportes de tabla Roxy.

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita, tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", ha escrito la presentadora y actriz.

La zaragozana también ha aprovechado su publicación para saber qué opinan sus seguidores sobre este debate y ha añadido una caja de preguntas. Horas después, ha ido compartiendo comentarios que apoyan su punto de vista y otros que la critican por "gordofóbica". Hasta su compañera de profesión y amiga, Tania Llasera, ha salido en defensa de la modelo.

Parece que solo falta por pronunciarse la maniquí, que es quien está directamente afectada por esta visión de Abenia. Pero, ¿sabemos quién es?

Una madre surfista

La mujer que aparece en la nueva campaña de verano de Roxy es Malia Kaleopaa, una exsurfista competitiva hawaiana y madre orgullosa de Kelis Kaleopaa, la campeona más joven del campeonato Duct Tape Invitational.

Ambas viven en Waikiki, un barrio de Honolulu (Hawái) y forman parte del grupo de mujeres longboarders que ha fichado la marca femenina de Quiksilver como imagen. Kelis es quien aparece al lado de Malia en la imagen compartida por Abenia.

Una comunidad respetuosa

En varias entrevistas para medios especializados en surf, Malia ha destacado la fuerte unión de la comunidad surfista de este barrio hawaiano. Allí se crece en la playa y es muy raro ver a una joven que no practique surf, a pesar de ser un deporte dominado por los hombres.

La tradición surfera pasa de padres y madres a hijos e hijas. Y hay respeto entre generaciones, sexos y, como no, entre la diversidad de cuerpos.

El surf como estilo de vida

Malia, practica surf desde que tiene uso de razón. "Todos los días después de la escuela yo estaba aquí surfeando mientras mi mamá alquilaba tablas de surf", explicó al portal Surfer, donde también confiesa que surfeó hasta pocas semanas antes de dar a luz a Kelis.

Actualmente, a pesar de no estar tan en forma como en su juventud, Malia sigue deslizándose por las olas junto a su familia y comparte con sus más de 14 mil seguidores de Instagram la pasión que siente por este deporte.

"Ve a por ello. Incluso si te tiras de cabeza inmediatamente después de poner el pie", escribió en una de sus últimas publicaciones en la que aparecía surfeando.

Defensora del amor propio

En su cuenta de Instagram, Kaleopaa tiene un destacado llamado "self love" (amor propio) en el cual encontramos varias story con temática body positive y un texto en el cual defiende que nadie debe ser definido por su talla, ni siquiera una deportista.

En la misma línea, la surfista señala que cada ser humano es único y que debe ser valorado por su determinación, felicidad y capacidad de hacer felices a los demás.

Por otro lado, en una publicación de su feed, la surfista explica que ha conseguido surfear durante más de media hora en una tabla demasiado pequeña para su peso, solo para demostrar que puede surfear igual que cuando pesaba 27 kilos menos.

"No me siento cómoda con mi peso, pero si sigo dejando que me impida divertirme, no volveré a estar donde quiero estar. Sana, fuere y capaz de montar mi 9'6" sin problemas", añadió.

En ese post también afirmó que está "trabajando para reducir su peso".

