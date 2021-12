Primeras imágenes de Julia Janeiro junto a su nuevo novio, Tommy Rossi

Hace una semana se confirmaba la ruptura de Julia Janeiro y Álex Balboa, que, según se rumoreaba, podría haberse dado por "que ella supuestamente le fue desleal, Álex Balboa se enteró de esta noticia, se enfadó mucho y dejó a Julia", según el programa presentado por Patricia Pardo.

Poco después, salió a la luz que la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique había empezado una nueva relación con otro futbolista, en esta ocasión, con Tommy Rossi, un jugador del Getafe B de 19 años.

Y ahora, han salido a la luz las primeras imágenes juntos. En el vídeo podemos ver a Tommy subiéndose al coche de Julia Janeiro después de que ésta fuera a verle a su último partido de fútbol, donde también coincidió con la familia de él.

Julia Janeiro viendo el partido de su nuevo novio, Tommy Rossi | Gtres

Un nuevo hermanito

Julia Janeiro ha vivido estas últimas semanas muchas emociones, desde la denuncia a su ex pareja Bryan Mejía por una supuesta pelea, hasta el embarazo de su madre, María José Campanario. Y es que la odontóloga será madre por tercera vez, tal y como anunciaron: "Llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo, totalmente inesperado pero una bendición".

