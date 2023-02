Piqué tiene tanta prisa por irse de casa de Shakira que se va con el maletero abierto

Gerard Piqué ha reaparecido tras sus comentadísimas imágenes con un reportero durante un paseo por las calles de Barcelona de la mano de su novia Clara Chía. Y lejos de las carcajadas y las bromas de hace tan solo 48 horas con su novia, en esta ocasión ha mostrado su cara más seria, sin poder ocultar lo incómodo que se siente cada vez que está a pocos metros de Shakira.

Y no es que se hayan vuelto a ver las caras, ya que el exfutbolista se quedó a las puertas del domicilio al acompañar a los pequeños después de haber disfrutado de la tarde con ellos. Pero su actitud mientras esperaba a que Milan y Sasha bajasen de su coche y entrasen en casa no deja lugar a dudas. Y es que, a juzgar por las imágenes que vemos en el vídeo de arriba, parece que Piqué tiene mucha prisa por alejarse de casa de su ex.

Al despedirse de sus pequeños, el exfutbolista pegó un acelerón huyendo de la casa de Shakira a toda velocidad sin ser consciente de que llevaba la puerta del maletero abierto. ¡Las prisas nunca son buenas!