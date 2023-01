Piqué: ¿responderá a Shakira tras sus mordaces ataques contra él y su novia Clara Chía?

Demoledora con Gerard Piqué y Clara Chía. Así se muestra Shakira en su nueva canción, 'BZRP Music Sessions #53', una colaboración con el productor argentino Bizarrap que en pocas horas acumula 23 millones de reproducciones y en la que, sin compasión, arremete duramente de principio a fin contra el exfutbolista y su actual novia.

Entre otros misiles, que muchos tachan de 'nucleares', la cantante ataca frontalmente al padre de sus hijos con frases como: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"; "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo".

Pero no solo arrasa con Piqué, puesto que Clara Chía no sale mejor parada en su nuevo trabajo musical: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú, pa' tipos como tú" o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", son algunos de los tiros que Shakira dirige a la nueva novia de su ex.

Una canción que ha provocado un torrente de reacciones pero sobre la que Gerard guarda silencio por el momento. Y eso que a través de Twitter, horas antes de su lanzamiento, supuestamente habría asegurado que "habría que reaccionar en directo".

Algo que finalmente no hizo. Lógico teniendo en cuenta la cantidad de dardos que Shakira le dedica tanto a él como a Clara Chía. ¿Estará preparando su contraataque o, por el contrario, se mantendrá en silencio para no avivar la guerra con la madre de sus hijos? ¡Estaremos atentos!