Piqué llega al límite: su comunicado tras ser grabado llevando a sus hijos al colegio

Piqué ha llegado al límite de su paciencia debido al acoso que está sufriendo él y su familia tras anunciar su separación de Shakira. No puede más. Cansado del acoso mediático que sufre por parte de ciertos medios de comunicación desde que anunció su separación el pasado 4 de junio, Gerard Piqué ha decidido reunirse con sus abogados.

El objetivo del futbolista es principalmente preservar la intimidad de sus hijos e intentar parar el flujo de informaciones que no cesan sobre su relación con Clara Chía y sobre el acuerdo legal al que está intentando llegar por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, ya que estos son los dos temas que han acaparado la mayoría de titulares protagonizados por el futbolista en los últimos meses.

Este jueves los niños han vuelto al colegio y la presencia de cámaras y fotógrafos en su primer día ha precipitado que Piqué haya decidido romper su silencio y hablar, por primera vez a través de un comunicado hecho público por sus abogados.

Se pronuncia por primera vez a través de un comunicado

"Desde el pasado 4 de junio se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada" comienza el texto que el bufete 'The Legal Department y Partners' ha remitido a diferentes medios de comunicación, que continúa 'denunciando' que "estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio" a la imagen de Gerard, sino también "un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación".

"Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzis ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano" explica el comunicado, en el que sus abogados señalan que el futbolista "siempre ha respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad".

Sin embargo, y como sostienen, "en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos". "El único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad" aseguran sus abogados.

Un comunicado que finaliza con el agradecimiento de Piqué "por el respeto y el rigor informativo mostrados por algunos medios" y confesando que "confía en que todo se resuelva de la mejor forma posible, aplicando siempre la sensatez y el sentido común".

Seguro que te interesa...

Primeras imágenes de Piqué tras la confirmación de su relación con Clara Chía