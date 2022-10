Pilar Rubio reflexiona sobre su relación con Sergio Ramos: "He aprendido a decir 'no'"

En cada aparición, Pilar Rubio no deja de sorprender y causar sensación. La colaboradora de 'El Hormiguero' aprovecha cada momento para contagiar esa felicidad que la caracteriza.

Sin duda, se ha convertido en toda una referencia y cada día su vitalidad atrae a más personas. Es más, ya congrega a más de 8 millones de seguidores tan solo en su Instagram.

Hace poco más de un mes celebró junto a su otra mitad, Sergio Ramas, diez años de amor y, según ha contado en una entrevista con Diez Minutos, siguen tan enamorados como el primer día.

¿Cómo es la relación de Pilar Rubio y Sergio Ramos?

"Es como si nos hubiéramos conocido ayer. Lo hablamos el día de nuestro aniversario, está siendo muy bonito", contaba la influencer.

Y es que, este tiempo juntos ha sido muy importante para ella y espera seguir disfrutando del amor del futbolista muchos años más.

En cuanto a cómo está su relación, ha recalcado que en este tiempo ha aprendido muchas cosas de ella, de su pareja y de su relación.

"En este tiempo he aprendido a escuchar más que hablar; y antes de hablar, a reflexionar. También he aprendido a decir 'no', algo que se aprende con los años; si lo dices de manera educada, te da paz y seguridad en ti, que es muy importante", contaba en la entrevista.

¿Está feliz con el nuevo giro que ha dado su vida?

Pilar Rubio siempre ha dejado claro que ella estará donde esté su corazón. Y es que desde hace un tiempo Sergio, Pilar y sus cuatro hijos se trasladaron a París.

Su vida ha cambiado mucho desde entonces, pues si en Madrid era una de las caras más conocidas, en París es casi una completa desconocida. Eso sí, asegura que se siente "afortunada" de mantener su trabajo en 'El Hormiguero' para volver de vez en cuando a España.

En cuanto a sus hijos, dice que están "felices" porque "están en esa edad en que lo único que quieren es jugar".

Por lo que se ve, Pilar Rubio y Sergio Ramos viven un capítulo de su hisotria de amor más que idílico en la 'ciudad del amor'.

