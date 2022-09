Paz Padilla habla por primera vez de sus fotos con Fran Medina en su entrevista en 'El Hormiguero'

Paz Padilla se convertía este miércoles en la invitada de Pablo Motos. La presentadora acudía al plató de 'El Hormiguero' para conceder una entrevista muy esperada por todos.

Una entrevista donde ha hablado de su nueva obra de teatro 'El humor de mi vida', basada en su historia de amor con su marido fallecido Antonio Vidal, que se estrena el próximo viernes en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid, y ha concedido declaraciones de lo más sinceras.

Además de recordar a su marido, que murió en 2020 a los 53 años a causa de un cáncer, confesado que despedirle había sido el momento más difícil que ha vivido nunca: "Fue lo más difícil que he tenido que pasar". "Mi amor hacia él no ha muerto ni morirá. Mi relación no se rompió, para mí lo más difícil ha sido soltar al amor de mi vida porque sigo enamorada de él", contaba emocionada a Pablo Motos.

Se pronuncia sobre sus fotos con Fran Medina

Un momento donde aprovechó para pronunciarse por primera vez sobre las fotos que la revista Semana publicó en exclusiva donde se la captó besándose con el que podría ser su nueva pareja, Fran Medina, mientras disfrutaban de un baño en el mar en Zahara de los Atunes (Cádiz).

"Voy a utilizar tu programa. Se me ha criticado mucho porque se me vio con un chaval y yo quiero hacer una reflexión que tiempo hay que esperar para rehacer tu vida, pero el amor no es algo que se acabe, ni que se dosifique, el amor es inmenso y yo tengo una gran capacidad para amar. Yo aprendí a aceptar la muerte y a que yo tenía que seguir viva y quería sentirme viva el tiempo que esté aquí", explica a Pablo Motos. Unas declaraciones por las que fue muy aplaudida.

Según se informaba, la pareja podría llevar saliendo desde el pasado otoño. Pero de momento, y a pesar de haber hecho este miércoles sus primeras declaraciones, Paz Padilla prefiere seguir manteniendo la discreción respecto a su vida privada.

