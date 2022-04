Este próximo mes de julio se cumplirán dos años desde que Paz Padilla perdiera, tal y como ella misma le llamaba, ''al amor de su vida''. Antonio Juan Vidal fallecía a los 53 años de edad tras una feroz batalla contra un tumor cerebral que le costó la vida.

Un durísimo golpe que llegó cuatro años después de que ese amor que comenzó en la adolescencia culminara décadas más tarde en un esperado ''sí, quiero'' que se celebró en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz, en 2016.

Duelo que vino precedido también por la dura pérdida de la madre de la presentadora que en febrero del año que estalló la pandemia del coronavirus fallecía a sus 91 años.

Desde entonces, la cómica se ha dado tiempo para aceptar el último adiós de su ''alma gemela'' y, en numerosas ocasiones, se ha abierto en canal sobre ello: desde cómo se entero de que el abogado padecía cáncer hasta cómo ha superado, o más bien aprendido a vivir con ello, la muerte de su marido.

Ahora, en una nueva muestra de valentía, la andaluza ha abierto su corazón y se ha sincerado en el programa presentado por María Casado. Haciendo gala de su característica sinceridad, Paz Padilla confiesa tener claro si está o no dispuesta a volver a enamorarse.

''Yo me he enamorado muchas veces, amar es entregarse... La gente se cree que el amor es solo enamorarse, encontrar una pareja, pero yo creo en el amor incondicional, blanco, compasivo, generoso y que te llena... Puede ser una puesta de sol o tomar algo con amigos. Ver a tu hija crecer, ser feliz escribiendo o si un hombre te acaricia o te besa. ¿Por qué voy a negarme vivir eso?'', ha revelado.

En cuando a si le gustaría volver a tener pareja o a pasar por el altar, ha explicado que ''el amor no se dosifica, si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir... Será diferente porque no hay dos amores iguales'', ha expresado, reflexionando con una vivencia que le toca muy de cerca: ''Mi madre tuvo siete hijos, ¿qué pasa que por tener siete ya no quiere al primero?''.

Sobre los dos pilares más importantes de su vida, la actriz asegura que ha aprendido ''que aceptar no es olvidar, recordar con amor y no con angustia. He sido tremendamente feliz con mi madre y con mi Antonio''.

