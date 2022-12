Paula Echevarría reconoce lo que le ha costado recuperar su cuerpo al ser madre con 43 años: "Hay que currárselo"

La cita navideña que Moët & Chandon organizó este miércoles en el Palacio de Cibeles de Madrid se hizo testigo de cómo numerosos rostros conocidos se enfundaron en sus mejores galas en una noche que reunió a reconocidas personalidades tanto nacionales como internacionales.

Isabel Preysler, Ana Boyer, Bertín Osborne, Blanca Suárez, Victoria Federica, Mar Flores o Álvaro Morte fueron tan solo algunos de los exclusivos invitados que asistieron a la fiesta a la que, por supuesto, tampoco faltó Paula Echevarría.

Presumiendo de su color estrella, la actriz lució un despampanante vestido rojo entallado de inspiración flamenca por sus flores a lo largo del escote y con abertura a la altura de la pierna que combinó con unas sandalias a juego.

Paula Echevarría en la fiesta de Moët & Chandon | GTRES

Convertida en toda una 'lady in red', la intérprete selló sus labios también con un rojo pasión y recogió su pelo en un tirante moño con el que dejó todo su rostro al descubierto.

Paula Echevarría | GTRES

Allí, la protagonista de 'Velvet' no dudó en dedicar unos pocos minutos a la prensa, mostrándose de lo más receptiva con sus preguntas.

"Sí, me lo he currado, ¿qué te voy a decir que no? Claro que sí", confiesa una Paula orgullosa por todo el esfuerzo que ha empleado en recuperar su figura tras ser mamá: "Una es madre con 43 años pues hay que currárselo, no he tenido la suerte de hacer así y que saliera todo solo".

Asegurando que se le cae la baba con el pequeño Miki, "estoy loca de amor", Paula confiesa entre risas que con la preadolescente (Daniella) está "loca de amor" y "loca", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Además, la asturiana reconoce que está en un momento inmejorable de su vida "a todos los niveles": "No te puedo decir otra cosa es que estoy viviendo un momento muy bonito".

