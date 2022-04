Paula Echevarría y Miguel Torres: ¿a qué se debe esta extraña actitud con la prensa?

Este fin de semana Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de un divertido rato con amigos aprovechando la noche del sábado en un famoso restaurante de moda de Madrid.

Una divertida noche que la intérprete compartió con todos sus seguidores a través de las redes sociales. Hasta aquí todo normal…

Lo curioso fue la forma en la que Paula y Miguel decidieron abandonar el local. Y es que a la salida del local, la actriz y el exfutbolista de fútbol pidieron que les llevasen el coche hasta un a puerta trasera del restaurante para así evitar las preguntas de la prensa.

Una actitud bastante extraña por parte de la pareja que siempre se han mostrado bastante cercanos con la prensa respondiendo a sus preguntas con total naturalidad. Pero, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué querían evitar? ¿Serían las preguntas sobre su amiga Sara Carbonero y su supuesta nueva relación con Nacho Ortiz?

Recientemente, la famosa pareja celebraba el primer año de su hijo Miguel. Además, la actriz tiene otro motivo de celebración y es que dentro de unos meses se convertirá en tía de nuevo.

Hace unas semanas, Paula acudía a la 74º edición de los Premios Fotogramas de Plata y allí dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y confesaba el motivo por el que todavía no ha retomado su carrera como actriz: ''La verdad es que estoy ahora mismo tan a gusto, me está costando volver, os lo voy a decir. Un día puntual, un festival, unos premios, pero lo de salir de casa todos los días doce horas como que me está costando'', admitía mostrando su gran cercanía con los medios, por eso extraña que ahora haya querido evitarlos a toda costa y haya preferido salir hasta por la puerta de atrás. ¿A qué se debe esta actitud?

Seguro que te interesa...

El motivo por el que Paula Echevarría se resiste a volver a su trabajo como actriz un año después de ser madre