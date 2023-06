Paula Echevarría habla sobre su cuerpo tras ser madre por segunda vez: "Necesitaba librarme de esos kilos extra del embarazo"

Este pasado miércoles, Paula Echevarría volvía a repetir como embajadora de Pantene junto a otras famosas como Rossy de Palma, Violeta Magriñán, de Santiago y Desirée Vila. Todas ellas forman el equipo de rescate del verano de Pelo Pantene, una marca con la que Paula lleva colaborando ya 17 años: "He pasado con Pantene todas las etapas de mi vida. Más joven, primer embarazo, segundo embarazo mucho más mayor".

Paula Echevarría, Rossy de Palma, Violeta Magriñán, de Santiago y Desirée Vila | Gtres

Tras posar en el photocall, la intérprete dedicó unos minutos a la prensa. Paula, muy seguida en redes sociales por su estilo y sus diferentes rutinas (belleza, ejercicios...) se ha convertido en toda una influencer. Así contaba ante las cámaras cuáles son sus cuidados habituales de belleza: "Pues mira, yo siempre lo digo que es muy fácil lo que pasa es que somos muy perezosos y ponemos excusas de ay, es que estar quince minutos con la mascarilla Hoy en día es como la excusa barata porque hemos dado como mil tips de cómo hacerlo para rentabilizar ese tiempo y es que el cuidado es tan básico que me siento hasta absurda contándolo. Una buena limpieza, una buena hidratación y protección al cabello, ni más ni menos".

Paula, que ya ha recuperado completamente su figura tras haberse convertido en madre hace dos años, reconoce que lo ha conseguido a base de una buena alimentación y ejercicio. Además, explica que necesitaba volver a sentirse ella misma: "Yo creo que todo el mundo ha visto que desde que nació mi hijo he tenido una evolución, necesitaba librarme de esos kilos extras del embarazo, pero lo necesitaba y lo vuelvo a repetir que no lo necesitaba por la aprobación externa porque además nunca tuve, gracias a Dios, nunca sentí el hate por ese estado que tenía en ese momento sino por mí, por reconocerme, por volverme a ver yo y sentirme yo. Evidentemente sí me cuidé la alimentación, hice deporte, pero el deporte lo he hecho siempre lo que pasa es que conocí nuevas técnicas que me han servido para no tirar la toalla, para engancharme a algo que me gusta. Yo creo que es fundamental encontrar algo que a ti te guste, que no te dé pereza y que te apetezca, y luego pues todos sabéis que voy a centros donde me hago tratamientos corporales que, además, comparto para que la gente que quiera y pueda también se los haga o sea que no es ningún secreto que me cuido y cómo me cuido".

Paula Echevarría | Gtres

Sobre su segunda maternidad, la intérprete reconoce que sigue a tope trabajando pero lo está haciendo desde otra perspectiva más relajada porque le apetece disfrutar principalmente de su familia: "El otro día vi un post de Raquel del Rosario que me encantó, no sé si lo visteis, que decía y es que me sentía muy identificada porque decía: 'Cuando nos preguntan cuál es nuestro próximo proyecto, todo el mundo espera que les contemos algo profesional y a veces el proyecto de uno, es su proyecto de vida y elegirse a uno mismo como proyecto y elegir a tu familia como próximo proyecto, también es muy lícito y no nos debe hacer sentirnos mal'. Yo dije, hostia, es verdad. Yo llevo desde que nació Miki diciendo que ese era mi proyecto, no sabía cómo verbalizarlo y ella puso las palabras correctas que yo he sentido todo este tiempo". "Disfrutar de Miki, de Daniella, de mí, de mi vida, de mi chico, del trabajo que no he parado de trabajar, pero del trabajo desde otro punto", añade.