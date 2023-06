Paula Echevarría estalla tras ser acusada de retocar esta foto enseñando la diferencia con la original: "Me veo mejor que nunca"

"Sabéis, quienes me seguís desde hace años (algunos muuuchos años) que no suelo 'entrar al trapo' en nada de lo que se pueda decir sobre mí en redes sociales. Y no porque me tenga que controlar, sino porque realmente no le doy ni la más mínima importancia", son las palabras con las que Paula Echevarría ha comenzado su tajante comunicado.

Y es que, la protagonista de 'Velvet' se ha visto en la necesidad de hacer una excepción en su 'modus operandi' "después de ver algunos comentarios vertidos por algunas mujeres (sí, son todas mujeres y seguramente muchas de ellas son las que van encabezando las manifestaciones feministas, llenando sus redes de frases motivadoras y sentenciando cómo debemos apoyarnos entre nosotras y la sororidad y todas esas cosas que tan bien nos sabemos la teoría...) en mi publicación de ayer, me veo en la necesidad de comentar...".

Mensajes que ella misma ha publicado en tres capturas de pantalla junto a las que ha adjuntado "algunos de esos comentarios" entre los que destacan frases como "qué manera de engañar", "¿así o más photoshop?", "ni tienes esas piernas, tienes esos brazos", "siempre retocando las fotos" o "me gustaría que dejaras de ponerte tantos filtros y fueras más real", tal y como muestran las instantáneas que puedes ver bajo estas líneas.

La conocida actriz ha proseguido su discurso argumentando que "de la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de photoshop haciendo creer a menores (y no tan menores) que todos los cuerpos son perfectos... creo que no es bueno hacerles creer que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, buena alimentación (que no dietas) y ejercicio tengas la edad que tengas".

Paula Echevarría ha explicado que "hace 2 años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida (que no de salud, gracias a Dios) acababa de tener a un bebé y durante el embarazo había ganado casi 30 kilos a pesar de seguir haciendo ejercicio durante todo el embarazo".

Más sincera que nunca, confiesa que se encontró "de repente con un peso en el cual no me reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio". Sin embargo, a día de hoy, dos años después "estoy muy orgullosa de que a base de organizar mi alimentación, haber encontrado disciplinas de deporte como es el Ballet Fit, los hipopresivos o solo con hacer una hora de caminata, vuelvo a reconocerme. Y no solo eso, me veo mejor que nunca".

La asturiana ha admitido que "por supuesto" que se realiza "tratamientos en centros de estética" porque "la piel, por mucho deporte que se haga, con 45 años hay que ayudarla a volver a recuperar firmeza, en la medida de lo posible".

Antes de concluir su extenso texto, la intérprete ha querido puntualizar que esta aclaración "no es por mí" puesto que "vuelvo a reiterarme, me da exactamente igual lo que digan". Su discurso no reside en otro fin que en el hecho de que quiere "dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan y que si tú, que me estás leyendo ahora, tengas 15 o 50 años, seas mujer o seas hombre, estás inconforme con tu estado físico, ¡lo puedes conseguir!", ha finalizado lanzando un mensaje motivacional.

Para zanjar de una vez por todas la polémica creada en torno a unas supuestas modificaciones en la imagen, Paula ha compartido "las fotos sin retoque y con retoque", en las que a simple vista tan solo se aprecia un cambio en la saturación de la fotografía.