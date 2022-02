Parejas famosas que han roto con el tabú de la altura

Más información Famosos que han decidido no tener hijos

Los estereotipos sociales y las normas que hasta ahora imponía la sociedad hace ya tiempo que se están resquebrajando, pero ¿y qué pasa con la altura? Aquellas parejas en las que el hombre es más alto que la mujer no causan ningún tipo de revuelo y nadie se echa las manos a la cabeza por ello.

Sin embargo, estamos poco acostumbrados a ver casos en los que la situación se dé a la inversa y hay quien se las ingenia para ocultar esta diferencia de altura. Todo tipo de trucos y artimañas se han visto a lo largo de los años para no dejar al hombre “por debajo”. Solo hace falta recordar las últimas Campanadas de Antena3 o la portada de la revista Paris Match en la que Nicolas Sarkozy le sacaba una cabeza a Carla Bruni.

Por suerte, hay mujeres que se han atrevido a romper con los tabús y que no tienen problema en mostrarse con sus parejas usando tacones. Sin ir más allá, en España hay más de algún rostro conocido que ha posado sin ningún tipo de complejo:

Linda Morselli y Fernando Alonso

Siempre ha sido habitual ver al piloto asturiano, que mide 1,71 m, al lado de mujeres mucho más altas que él. Y es que los más de 230 mil seguidores en Instagram de su actual pareja, la influencer italiana, ya la han visto pasear junto a Alonso sin ningún miedo por el qué dirán. Morselli mide 1,80 m, y es una apasionada del deporte y los viajes.

Linda Morselli y Fernando Alonso | Gtres

Javier Gutiérrez y Carmen Demaría

Numerosas han sido las veces que el actor y ganador de dos Premios Goya ha posado al lado de la fisioterapeuta malagueña. Sus 1,64 m no han comportado ningún problema para que Kika –así le llama cariñosamente él–, haya aparecido en más de una alfombra roja junto a Gutiérrez con unos buenos taconazos.

Carmen Demaría y Javier Gutiérrez | Gtres

Mabel Lozano y Eduardo Campoy

La modelo y escritora activista en defensa de los derechos de las mujeres también es una de las famosas más altas del país. Lozano mide 1,80 m y lleva desde 1998 felizmente casada con su marido al que le saca unos cuantos palmos. Campoy, director y productor de cine, siempre la ha acompañado a eventos y galas sin pensar en las posibles críticas o chismorreos que eso ha comportado.

Mabel Lozano y Eduardo Campoy | Gtres

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

A pesar de no estar acostumbrados a verle hablar públicamente sobre su vida amorosa, el cantante se muestra orgulloso de posar junto a su actual pareja, Rachel Valdés. La artista cubana, que recientemente ha abierto un estudio en Madrid, lleva saliendo con Sanz, que mide 1,73 m, desde finales del 2019.

Rachel Valdés y Alejandro Sanz | Gtres

Famosas internacionales que son más altas que sus parejas

Zendaya y Tom Holland

Que una de las parejas más ‘goals’ a escala mundial bromee durante el rodaje de ‘Spiderman: No Way Home’ ante la prensa sobre su diferencia de altura y rompa con los estereotipos es todo un avance en cuanto a la lucha por la desaparición de esta “norma social”. Tom mide apenas 1,72 m y Zendaya 1,77 m. No es que sea una diferencia abismal, pero esta se acentúa cuando la actriz se pone tacones en algún evento o alfombra roja.

Tom Holland y Zendaya | Gtres

Chiara Ferragni y Fedez

Sabemos que para la pareja más famosa y chic de Italia la altura tampoco es ningún obstáculo en su relación. Si los has visto en fotos de cuerpo completo, te habrás dado cuenta de que ella es un poco más alta que él: miden 1,77 m y 1,74 m respectivamente.

Sophie Turner y Joe Jonas

A pesar de que la diferencia de estatura continúa siendo un criterio que se tiene muy en cuenta a la hora de elegir pareja, a la actriz de ‘Juego de Tronos’ le ha dado lo mismo no reproducir ese ridículo estereotipo. Y es que, Turner, que mide 1,75 m, le saca cinco centímetros al cantante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Todo sobre la dieta del agua, el nuevo régimen de los famosos.