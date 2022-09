Paloma Lago se emociona al hablar de su exsuegro, el padre de Ana Obregón

Más información Primeras imágenes de Ana Obregón en el tanatorio tras la muerte de su padre

Paloma Lago fue este pasado sábado una de las invitadas al desfile de Lola Casademunt. Un lugar donde las cámaras de Europa Press no pudieron evitar preguntarle por la muerte de Antonio García, el padre de su exmarido, Javier García Obregón.

La exmodelo tiene una extraordinaria relación con la familia Obregón y ha querido recordar con unas emotivas palabras al patriarca del clan, reflejando la admiración y el respeto que siente por todos ellos.

Paloma recuerda a Antonio García como una persona extraordinaria y volcada con todos sus familiares, en especial con su hijo Javier: "No sabes las conversaciones que tenía mi hijo con él tan fantásticas, aprendiendo de él cada día, lo cariñoso que era. A mí me ha dejado un legado increíble, de verdad".

La exmodelo confiesa que es algo maravilloso que su hijo haya podido compartir tantos momentos increíbles junto a él: "Lo último que hicieron y que me llegó al corazón y me encantó fue invitarme a su casa a un chocolate con churros, Antonio y Ana, con mi hijo y el padre de mi hijo. Mira qué bonito recuerdo me queda de ellos".

La estrecha relación de Paloma Lago y Antonio García

Recordemos que Paloma mantenía una relación muy estrecha con el abuelo de su hijo: "Tengo que decirte que durante diez años, he buceado con él cada día de verano. Hasta hace muy poco, seguía haciendo sus inmersiones porque se conocía los fondos de las Baleares como la palma de su mano".

Por eso, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su exmarido: "Sí, he hablado con él, por supuesto. Ahí estaré mañana para estar más cerquita de ellos".

No duda que la familia le recordará como un hombre polifacético y al que querían mucho: "Ha tenido una vida plena, 96 años, una familia que le adoraba y le sigue adorando. Seguirá pensando en él con admiración, una persona que lo ha logrado todo, ha sido campeón de natación, capitán de yates, empresario de éxito, padre ejemplar, un abuelo excelente".

Seguro que te interesa...

Ana Obregón se refugia en sus hermanos para dar el último adiós a su padre