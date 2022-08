Enamorados. Así se podría decir que están la nueva pareja del verano: Nuria Fergó y el ex de Irene Villa, Juan Pablo Lauro.

Hace tan solo unos días, la cantante compartía con sus más de 250 mil seguidores de Instagram una instantánea que no dejaba lugar a dudas: "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse", eran las palabras con las que acompañaba la artista una fotografía de un apasionado beso junto a Juan Pablo Lauro.

Tras esta confirmación, los novios ya no ocultan su amor. Así, las cámaras de Gtres han conseguido retratar a los tortolitos mientras disfrutan de una escapada en las paradisiacas playas de Mallorca. Sin duda unas imágenes que no dan lugar a dudas sobre el plan qué ha hecho la pareja: una jornada de arena, sol y mar.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en Mallorca | GTRES

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en Mallorca | GTRES

Que si un chapuzón en el mar para hacer frente a las altas temperaturas de este caluroso agosto o que si un poco de sombra debajo de la sombrilla, lo que es evidente es que la cantante y el ex de Irene Villa parecen tener una complicidad de lo más especial.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en Mallorca | GTRES

Además, gracias a estas imágenes de Gtres, se ha podido saber los magníficos tipazos que ambos lucen con sus respectivos looks playeros. Él apuesta por un bañador en color celeste y un alegre estampado, gorra y gafas de sol. Un outfit bastante similar al que lleva Nuria Fergó, quien se decanta por los mismos complementos y también por un bañador de lo más colorido.

Juan Pablo Lauro en Mallorca | GTRES

Nuria Fergó en Mallorca | GTRES

Discretos con su relación

Cabe destacar que tanto la artista como Juan Pablo Lauro parecen estar llevando su noviazgo con discreción, al menos en lo que respecta en sus redes sociales. De hecho, solo ha sido Nuria Fergó quien ha publicado una única fotografía junto a su nuevo novio, la mencionada anteriormente.

Hasta el momento, todo parece indicar que el ex de Irene Villa y la cantante no ocultan su amor pero tampoco quieren situarlo en el centro mediático. Sin embargo, tal noviazgo no pasa desapercibido para los paparazzis, tal y como demuestran las fotografías hechas de la pareja en su primer verano juntos.

Portada en ¡Hola!

Además, la pareja se ha convertido este miércoles en uno de los protagonistas de la revista ¡Hola! concediendo juntos su primera entrevista donde cuentan cómo surgió su historia de amor.

Seguro que te interesa...

Chenoa reacciona a la relación de Nuria Fergó y el ex de Irene Villa, Juan Pablo Lauro