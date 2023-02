La novia de Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia, desmiente los rumores de embarazo: "Sorpresa para mí también"

A punto de cumplirse dos semanas de su polémica escapada a Baqueira Beret con Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarin vuelve a ser noticia. Y es que recientemente se ha especulado con la posibilidad de que la novia del exmarido de la infanta Cristina podría estar embarazada.

Rumores de embarazo que serían el espaldarazo definitivo a una historia de amor que dura ya un año y sobre los que Ainhoa se ha pronunciado con una sonrisa, rompiendo por una vez su silencio para desmentir que el ex duque de Palma y ella vayan a convertirse en padres: "Sorpresa para mí también, sabéis más que yo" ha asegurado, confesando que le parece "increíble y una falta de respeto las cosas que os podéis inventar ¿eh?". "Vosotros sabréis, yo no tengo ni idea" ha añadido, negando así su embarazo.

Urdangarin también se ha convertido en noticia después de que la revista Lecturas haya revelado los supuestos gastos de los que se hace cargo la infanta Cristina y el dinero que, según informan, el pasa mensualmente a su exmarido. Algo que podría cambiar con un acuerdo de divorcio que estarían rematando y que se firmaría a principios de junio, después de que su hija Irene cumpla la mayoría de edad.

Sin embargo, Ainhoa confiesa no tener "ni idea" ni de la pensión que la hermana de Felipe VI pagaría a Urdangarin ni tampoco sobre su supuesto divorcio: "No te puedo decir nada porque sabéis más que yo". "Lo siento, pero es que no tengo ni idea de nada de lo que me preguntáis. Sabéis más que yo. Lo siento, no tengo nada que decir" ha zanjado en las declaraciones más contundentes y largas de la vitoriana desde que salió a la luz su relación con Urdangarin.