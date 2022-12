Natalia Sánchez muestra sus ganas de que su ex Víctor Elías se case con Ana Guerra: "No sé a qué espera"

Este pasado domingo 18 de diciembre, Natalia Sánchez compartía un carrusel de tres fotografías en su perfil de Instagram junto a Víctor Elías y Ana Guerra, demostrando la relación existente entre ellos.

La actriz siempre ha mantenido una buena relación con el que saltara a la fama en televisión, quien más tarde se convirtió durante un tiempo en su pareja. El viernes en Barcelona la intérprete pudo reencontrase con la pareja y disfrutar de su compañía, tal y como ha demostrado con las cariñosas imágenes que ha compartido con ambos: "Volví a disfrutar de estos dos seres de luz encima del escenario y fuera de él".

Además, Natalia ha definido a la artista canaria profesional y personalmente: "Lo de Ana Guerra encima del escenario es... no sé ni cómo describirlo ¡de otro planeta! Pero es que en la distancia corta... es para casarte con ella... No sé a qué espera Víctor Elías". La madrileña ha asegurado además que se trata de "un ser tan sensible" y "tan inteligente".

Asimismo, la actriz confiesa que son sus "personas vitamina" y ha aprovechado para mandarle sus mejores deseos: "Ayyyys... ¡Qué suerte tengo...! Ya estoy deseando veros otra vez... Ojalá la vida os siga sonriendo tantísimo como merecéis...¡Estoy segura de que así será, os quiero!, ha comentado en el post.

Víctor Elías, por su parte, también ha querido dejar constancia de este encuentro en su perfil de Instagram y ha compartido con sus seguidores un par de imágenes. A esta última publicación, Ana Guerra ha querido dejarle un bonito comentario: "Tienes una familia elegida increíble. Gracias por hacerme parte de ella".

Los actores se han caracterizado siempre por su buena y especial relación, que no han dejado de lado a pesar de haber mantenido una relación sentimental hace años. "Además, con Víctor, me pasa una cosa muy curiosa desde que somos pequeños y es que, cuando nos vemos, nos desahogamos de TODO sin filtro", ha confesado Natalia junto a su publicación.

La intérprete mantiene una relación con Marc Clotet, con el que ha formado una familia junto a sus dos hijos, Lia y Neo. El actor, por su parte, también mantiene una muy buena relación con Víctor Elías, tal y como confesó la propia Natalia: "Se quieren un poco de más, a veces me quedo un poco fuera".