Nacho Palau habla de su pasado con Miguel Bosé: "Cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor"

A finales del año 2018, saltaba la noticia de la separación del escultor Nacho Palau y el cantante Miguel Bosé, tras 26 años de romance. Tras la ruptura Palau decidió regresar a Valencia, su tierra natal, junto a su madre, Lola, para poder empezar de cero junto a sus dos hijos Ivo y Telmo, quedándose Bosé con los hijos no biológicos, Tadeo y Diego en México.

Hasta el momento, Nacho no se había pronunciado sobre su relación con el cantante, sin embargo, finalmente ha concedido una entrevista en exclusiva con la revista Diez Minutos, tras haber mantenido silencio durante todo este tiempo.

Con respecto a sus hijos, Palau explicaba que no había podido llegar a un acuerdo con Miguel: "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande", contaba Nacho, además añadía que llegó un momento que ni siquiera les dejaba salir de casa: "Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación".

De manera que Palau había tenido que recurrir a la Justicia solicitando la filiación de derecho para sus cuatro hijos, ya que su único objetivo es que los pequeños convivan y no se vean únicamente en las vacaciones: "Para mí no quiero nada. Quiero que los niños estén juntos. Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho".

El escultor aprovechó para hablar sobre cómo llevó la estancia en Panamá en 2014: "Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor. Cada vez estaba más amargado".

Por último se trató el tema de la postura negacionista de Bosé, a lo que Palau respondió sin dudar, que el no comparte este pensamiento y que de hecho, ya está vacunado, y aclara que cuando se permita, vacunará tanto a Ivo como a Telmo contra el coronavirus: "Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo", explicaba Nacho.

