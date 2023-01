Alice Campello recibe el alta después de haber estado ingresada en la UCI tras dar a luz: "Estoy asimilando"

Alice Campello ha hecho uso de sus redes sociales para publicar un mensaje donde actualiza su estado de salud después de haber permanecido unos días en la UCI tras haber dado a luz a su cuarta hija, Bella.

La famosa influencer italiana ya se encuentra en casa y desde allí ha querido compartir un mensaje en sus stories de Instagram agradeciendo todo el cariño que ha recibido estos días y revelando que todavía estaba asimilando lo ocurrido: "Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño... ¡Me he sentido muy querida. Poco a poco me estoy recuperando... Han sido días de muchas emociones diferentes y las estoy asimilando... Pero me encuentro mucho mejor. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias una vez más".

El pasado 10 de enero, Álvaro Morata, lanzaba una publicación (también a través de la cuenta de Alice) donde informaba del nacimiento de la pequeña y hacía público el ingreso de su mujer en la UCI: "Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho! Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien… ella es muy fuerte. No queremos dejar de darles las gracias a todos los médicos por haber sido en cada momento cariñosos, comprensivos y muy profesionales, todos y cada uno de ellos… no tenemos palabras para agradeceros lo que habéis hecho y sentimos una enorme admiración hacia vosotros".

Publicación Álvaro Morata | Redes

Por suerte, pocas horas después, el jugador del Atlético de Madrid volvía a utilizar las redes para contar que la influencer ya estaba en la habitación junto a su pequeña: "Hola a todos! @alicecampello ya ha salido de la UCI y está en la habitación mucho mejor y recuperándose con Bella. Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado", ha escrito, dedicando unas preciosas palabras a la madre de sus hijos: "Gracias Alice por darme una vez más una lección. Eres sin duda una luchadora y un ejemplo para mí. Han sido sin duda los peores días de mi vida, pero soy afortunado de tenerte en ella".

Alice Campello ya en planta con su hija recién nacida, Bella | Instagram (alvaromorata)

Días después del susto, Alice ya está en casa rodeada del calor de su familia y recuperándose poco a poco.