Muere la madre de Silvia Marsó a los 91 años: "Se llevó mi corazón con ella"

Pocos días después de empezar el nuevo año 2022, exactamente el 4 de enero, la actriz Silvia Marsó revelaba que había fallecido su madre a los 91 años de edad. La intérprete y su madre estaban muy unidas y ha querido homenajear a su progenitora con una publicación en sus redes sociales en distintos momentos de su vida.

"Mi madre partió y se llevó mi corazón con ella...", dice en el mensaje que acompaña a las fotografías. Un día después, la actriz reaparecía de nuevo en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido después de comunicar esta triste noticia.

"No puedo contestaros a todos cómo me gustaría. GRACIAS. Vuestro apoyo ante la partida de mi madre me da fuerza para soportar el dolor. Ella estuvo con nosotros, en su casa, tranquila, hasta el último momento…. hasta que se apagó. Pero su luz permanecerá para siempre en mi corazón. D.E.P", dice la actriz.

Silvia Marsó es una de las actrices más queridas de nuestro país, hace unas semanas le dedicaba un mensaje a Verónica Forqué tras conocer la dura noticia de su fallecimiento: "No puedo con esta noticia, por Dios…. nuestra querida compañera Verónica Forqué nos ha dejado. Era maravillosa en todos los aspectos, una tremenda pérdida para toda la profesión. Duele, duele mucho… Todo mi amor para su hija, familia y amigos".