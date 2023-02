El monitor de surf de Shakira, Gorka Ezkurdia, viaja desde Cantabria para no faltar a su fiesta de cumpleaños

Se trataba de la primera vez que Shakira soplaba las velas sin Gerard Piqué tras su separación y, como se llevaba rumoreando varios días, la cantante quiso celebrar su 46 cumpleaños por todo lo alto, con un fiestón de los que marcan época y en el que no faltaron, además de sus familiares, sus mejores amigos, y sus seguidores, que se concentraron por decenas a las puertas de su casa en Barcelona para cantarle el cumpleaños feliz justo antes de que el cielo se llenase de fuegos artificiales en honor a la colombiana.

Una celebración en la que no faltó detalle, puesto que además de un completo catering, con cajas de vino, refrescos, numerosos canapés e incluso mesas de plástico plegables para que todo estuviese a mano para los invitados, hubo varias tartas, entre ellas los pasteles personalizados.

A lo largo de la tarde fue incesante el goteo de invitados que, cargados con regalos para la homenajeada, fueron llegando a su casa para asistir a la fiesta. Beatriz Matallana, que prefirió no revelar ningún detalle del cumpleaños aunque sí reveló que Shakira está feliz, el exjugador del Barça Patrick Kluivert, que aseguró que es amigo tanto de la cantante como de Piqué, al que confesó que todavía no había felicitado en su cumpleaños, o Gorka Ezkurdia, el monitor de surf con el que se relacionó a la cantante hace unos meses y no dudó en viajar de Cantabria a Barcelona para asistir al cumpleaños. Eso sí, silencio absoluto cuando le preguntaron por su amistad y sobre si fue él quien regaló a la colombiana una tabla de surf.

Una celebración en la que tampoco faltó la música y, además de las canciones más populares de la cantante, los invitados también disfrutaron de la actuación de un grupo de mariachis que, emocionados, revelaron detalles del cumpleaños: "Son muy pocos. Están los padres ahí. Shakira ha estado muy simpática y se lo están pasando excelente. Nos han pedido 'Cielito lindo', 'Las mañanitas', 'Sigo siendo el rey'... es muy cercana y nos tomamos una foto con ella" contaba uno.

A las puertas de su residencia, decenas de fans que, pletóricos, no dejaron de cantar el 'cumpleaños feliz' a Shakira que, como colofón a la fiesta y después de un espectáculo de fuegos artificiales de diferentes colores para hacer de su 46 años un día inolvidable, se asomaba emocionada al balcón para agradecer el cariño de sus incondicionales.

Con chándal, gorra y una inmensa sonrisa, la cantante lanzó besos y saludos a la multitud congregada antes de decidir, inesperadamente, sorprender a sus fans y devolverles todo el cariño en forma de un inesperado regalo.

Shakira saluda desde su balcón | Gtres

Y es que demostrando su cercanía, Shakira salía de su casa para darse un baño de multitudes, repartiendo abrazos y besos y dejando a sus seguidores sin palabras.

Shakira sale a saludar a sus fans | Gtres

En definitiva, un día único y repleto de emociones con el que la colombiana no solo ha celebrado por todo lo alto su 46 cumpleaños, sino que ha dejado claro que ha pasado página tras su separación de Piqué y está más feliz que nunca.