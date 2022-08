Mónica Naranjo obligada a "pasar por el taller" por problemas digestivos

Mónica Naranjo ha tenido que cancelar su gira por unas inesperadas complicaciones en su salud. La cantante, que iba a comenzar su #MIMETIKATour en unos meses, ha anunciado que finalmente no podrá realizarla por problemas digestivos.

A través de un comunicado que la propia artista ha publicado en sus redes sociales, explica lo ocurrido: "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller".

Al parecer, las complicaciones en su sistema digestivo amenazaban a su propio instrumento de trabajo, la voz. "He tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", decía.

A pesar de que su estado de salud le ha obligado a cancelar su agenda, lanza un llamamiento a la tranquilidad de sus fans, explicándoles que no se trata de algo grave pero que su equipo médico le ha recomendado parar un par de meses, coincidiendo con el inicio de su gira. "El consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)".

Además, la cantante tampoco podrá acudir a actos promocionales y profesionales, ensayos o espectáculos. Sin embargo, también ha comunicado que tanto su equipo como ella se encargarán de acomodar todas las fechas para que pueda volver a encontrarse pronto con sus fans y disfrutar de su música.

Por ahora, espera volver a subirse a los escenarios a finales de año estrenando su tour en Chile y después continuar en España, México y algún país más.

Seguro que te interesa...

Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal, ingresada en una clínica privada en la recta final de su embarazo