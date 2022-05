Miri Pérez impacta mostrando las terribles heridas de su cara tras sufrir un accidente de moto

Miriam Pérez ha dejado impactados a todos sus seguidores. La famosa cocinera generaba una gran impresión al compartir una imagen donde mostraba las terribles heridas que tenía en la cara tras sufrir un accidente de moto.

La influencer, que también se está introduciendo en el mundo de la interpretación, otra de sus grandes pasiones, ha relatado a través de Stories qué ha sido lo que le ha ocurrido.

Publicando una imagen desde la cama del hospital la Princesa de Madrid donde aparece completamente magullada, Miri ha contado cómo ha sucedido todo: "He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido, y se han dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas pero el coche estaba demasiado cerca".

"Estoy triste y no tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante. En el hospital de la Princesa de Madrid me han atendido y curado y dado muchos cariños". Un post donde además aprovecha para dar las gracias a todo el cuerpo sanitario que le ha ayudado y cuidado: "Gracias a los chicos de la ambulancia, y a las enfermeras que se han hecho cargo de mí", comentaba a través de sus redes sociales.

Miri | Redes

De momento, la cocinera no se ha vuelto a pronunciar sobre cómo ha evolucionado su estado.

Su estreno como actriz

Actualmente, Miri está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. A finales de septiembre del año pasado, estrenaba la primera película en la que ha participado como actriz, 'Fuimos canciones', una historia romántica que protagonizan María Valverde y Álex González.

Además, la cocinera, que acumula más de 238 mil seguidores en Instagram, sigue triunfando como chef con el lanzamiento de miri's donde promociona la comida saludable y sexy reflejando la parte hedonista de la comida.

Su relación con Jorge Brazález

Miri protagonizó una bonita historia de amor junto a Jorge Brazález al otro lado de la pantalla de la que todos fuimos testigos. Y aunque actualmente ya no están juntos desde hace tiempo, ambos siguen demostrando a través de sus redes la buena relación que mantienen.